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Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией - РИА Новости, 26.02.2025
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23:30 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/slutskij-2001831198.html
Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией
Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией - РИА Новости, 26.02.2025
Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией
Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:30:00+03:00
2025-02-26T23:30:00+03:00
в мире
кэлин джеорджеску
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании. "Задержание независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией. Джорджеску - известный евроскептик. Политик, всегда выступавший за национальные интересы румын, был как кость в горле у Брюсселя. Поэтому нельзя исключать, что его задержание может носить политически мотивированный подтекст", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, в ЕС в последние годы развернута охота на тех, кто оспаривает "псевдоценности и методы давления так называемых европейских элит" и ведут борьбу за суверенитет и национальные интересы своих народов.
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в мире, кэлин джеорджеску, леонид слуцкий (политик), евросоюз
В мире, Кэлин Джеорджеску, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз
Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией

Слуцкий назвал задержание Джеорджеску в Румынии агонией либеральной диктатуры

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании.
«
"Задержание независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией. Джорджеску - известный евроскептик. Политик, всегда выступавший за национальные интересы румын, был как кость в горле у Брюсселя. Поэтому нельзя исключать, что его задержание может носить политически мотивированный подтекст", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, в ЕС в последние годы развернута охота на тех, кто оспаривает "псевдоценности и методы давления так называемых европейских элит" и ведут борьбу за суверенитет и национальные интересы своих народов.
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В миреКэлин ДжеорджескуЛеонид Слуцкий (политик)Евросоюз
 
 
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