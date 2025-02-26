https://ria.ru/20250226/slutskij-2001831198.html

Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией

Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией - РИА Новости, 26.02.2025

Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией

Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:30:00+03:00

2025-02-26T23:30:00+03:00

2025-02-26T23:30:00+03:00

в мире

кэлин джеорджеску

леонид слуцкий (политик)

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании. "Задержание независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией. Джорджеску - известный евроскептик. Политик, всегда выступавший за национальные интересы румын, был как кость в горле у Брюсселя. Поэтому нельзя исключать, что его задержание может носить политически мотивированный подтекст", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, в ЕС в последние годы развернута охота на тех, кто оспаривает "псевдоценности и методы давления так называемых европейских элит" и ведут борьбу за суверенитет и национальные интересы своих народов.

https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кэлин джеорджеску, леонид слуцкий (политик), евросоюз