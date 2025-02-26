Слуцкий назвал задержание Джеорджеску издевательством над демократией
Слуцкий назвал задержание Джеорджеску в Румынии агонией либеральной диктатуры
© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании.
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"Задержание независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску - агония либеральной диктатуры и издевательство над демократией. Джорджеску - известный евроскептик. Политик, всегда выступавший за национальные интересы румын, был как кость в горле у Брюсселя. Поэтому нельзя исключать, что его задержание может носить политически мотивированный подтекст", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, в ЕС в последние годы развернута охота на тех, кто оспаривает "псевдоценности и методы давления так называемых европейских элит" и ведут борьбу за суверенитет и национальные интересы своих народов.
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