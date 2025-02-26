https://ria.ru/20250226/sk-2001704546.html

СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском

СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском - РИА Новости, 26.02.2025

СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском

Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и укрывательстве преступления в отношении матери 14-летнего мальчика, РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:27:00+03:00

2025-02-26T13:27:00+03:00

2025-02-26T13:27:00+03:00

россия

смоленская область

рославльский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и укрывательстве преступления в отношении матери 14-летнего мальчика, убитого и сброшенного в реку, предположительно, отчимом, сообщает в среду СУСК по региону. Накануне глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к привлечению к ответственности матери ребенка, убитого, предположительно, отчимом, тело мальчика в начале февраля было найдено в реке в Смоленской области. Сообщается, что в отношении жительницы Рославльского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступления). По данным СУСК, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика задержан и в последующем заключен под стражу его отчим. Обвиняемый пояснил, что нанес подростку несколько ударов по голове, и они оказались смертельными. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант вывез тело на берег реки Десна, где скинул в воду и пустил по течению. Шестого февраля тело мальчика нашли в реке. "Мать ребенка, зная о смерти сына, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. При этом мер к обнаружению преступления она не приняла и вводила следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По данным СУСК, женщина задержана, участвует в следственных действиях. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250225/perm-2001503535.html

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россия

смоленская область

рославльский район

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россия, смоленская область, рославльский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество