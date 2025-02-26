https://ria.ru/20250226/sk-2001704546.html
СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском
СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском - РИА Новости, 26.02.2025
СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском
Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и укрывательстве преступления в отношении матери 14-летнего мальчика, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:27:00+03:00
2025-02-26T13:27:00+03:00
2025-02-26T13:27:00+03:00
россия
смоленская область
рославльский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и укрывательстве преступления в отношении матери 14-летнего мальчика, убитого и сброшенного в реку, предположительно, отчимом, сообщает в среду СУСК по региону. Накануне глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к привлечению к ответственности матери ребенка, убитого, предположительно, отчимом, тело мальчика в начале февраля было найдено в реке в Смоленской области. Сообщается, что в отношении жительницы Рославльского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступления). По данным СУСК, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика задержан и в последующем заключен под стражу его отчим. Обвиняемый пояснил, что нанес подростку несколько ударов по голове, и они оказались смертельными. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант вывез тело на берег реки Десна, где скинул в воду и пустил по течению. Шестого февраля тело мальчика нашли в реке. "Мать ребенка, зная о смерти сына, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. При этом мер к обнаружению преступления она не приняла и вводила следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По данным СУСК, женщина задержана, участвует в следственных действиях. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250225/perm-2001503535.html
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россия, смоленская область, рославльский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Смоленская область, Рославльский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК раскрыл подробности дела о мальчике, найденном в реке под Смоленском
СК: мать найденного в реке под Смоленском мальчика могла скрыть его убийство
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе и укрывательстве преступления в отношении матери 14-летнего мальчика, убитого и сброшенного в реку, предположительно, отчимом, сообщает в среду СУСК по региону.
Накануне глава СК России Александр Бастрыкин
поручил принять меры к привлечению к ответственности матери ребенка, убитого, предположительно, отчимом, тело мальчика в начале февраля было найдено в реке в Смоленской области
.
Сообщается, что в отношении жительницы Рославльского района
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступления).
По данным СУСК, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика задержан и в последующем заключен под стражу его отчим. Обвиняемый пояснил, что нанес подростку несколько ударов по голове, и они оказались смертельными. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант вывез тело на берег реки Десна, где скинул в воду и пустил по течению. Шестого февраля тело мальчика нашли в реке.
"Мать ребенка, зная о смерти сына, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. При этом мер к обнаружению преступления она не приняла и вводила следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, женщина задержана, участвует в следственных действиях. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.