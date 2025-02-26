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Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске - РИА Новости, 26.02.2025
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18:01 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске - РИА Новости, 26.02.2025
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку после появления информации... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:01:00+03:00
2025-02-26T18:01:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
нижнекамск
россия
набережные челны
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку после появления информации об избиении школьницы в Нижнекамске. Ранее отделение "Русской общины" в Набережных Челнах сообщило в своих соцсетях, что к ним обратилась мать девочки, пострадавшей от нападения 5 февраля в школе №6 Нижнекамска. В сообщении говорится, что школьница получила закрытый перелом костей правого предплечья, ей потребовалась операция под общим наркозом. Также сообщается, что отец нападавшего пытался оказать давление на пострадавшую семью, убеждая отказаться от претензий. "В Нижнекамске шестиклассник покалечил девочку в школе №6, бросив ее силой об пол и пиная ногами... Ее прооперировали и требуется серьезная реабилитация. По версии СМИ, отец парня (якобы из числа мигрантов) пробрался к девочке в больницу и пытался убедить ее и родителей в том, что это вышло случайно. Как пишут, всю ситуацию пытаются активно замолчать в СМИ. Обратимся в Следственный комитет", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
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происшествия, здоровье - общество, нижнекамск, россия, набережные челны, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижнекамск, Россия, Набережные Челны, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Мизулина обратится в СК после сообщений об избиении школьницы в Нижнекамске

Мизулина обратится в СК по поводу информации об избиении школьницы в Нижнекамске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку после появления информации об избиении школьницы в Нижнекамске.
Ранее отделение "Русской общины" в Набережных Челнах сообщило в своих соцсетях, что к ним обратилась мать девочки, пострадавшей от нападения 5 февраля в школе №6 Нижнекамска. В сообщении говорится, что школьница получила закрытый перелом костей правого предплечья, ей потребовалась операция под общим наркозом. Также сообщается, что отец нападавшего пытался оказать давление на пострадавшую семью, убеждая отказаться от претензий.
«
"В Нижнекамске шестиклассник покалечил девочку в школе №6, бросив ее силой об пол и пиная ногами... Ее прооперировали и требуется серьезная реабилитация. По версии СМИ, отец парня (якобы из числа мигрантов) пробрался к девочке в больницу и пытался убедить ее и родителей в том, что это вышло случайно. Как пишут, всю ситуацию пытаются активно замолчать в СМИ. Обратимся в Следственный комитет", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижнекамскРоссияНабережные ЧелныЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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