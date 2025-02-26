В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
Нимайер: продажи "Северного потока — 2" можно избежать с помощью национализации
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Угрозу продажи газопровода "Северный поток — 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует газопровод и сопутствующую инфраструктуру на своей территории, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В январе суд в Швейцарии продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании. Оператор "Северного потока — 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января.
"Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его (газопровод. — Прим. ред.) на торги. Они дали время на поиск решения. <...> Решением была бы национализация той части "Северного потока — 2", которая находится на немецкой территории. Только так мы избежали бы изъятия швейцарским судом", — высказал свою точку зрения Ральф Нимайер.
Он полагает, что для национализации с немецкой стороны как можно скорее должны начаться контакты президента России Владимира Путина с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Потому что если он (газопровод. — Прим. ред.) не под нашим — российским и немецким — контролем, если есть этот американский инвестор, Стивен Линч, можно только предположить, какой была бы стоимость газа. Они бы установили колоссальную плату за поставки", — считает собеседник.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.