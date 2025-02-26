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В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.02.2025
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07:32 26.02.2025 (обновлено: 19:05 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.02.2025
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
Угрозу продажи газопровода "Северный поток — 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:32:00+03:00
2025-02-26T19:05:00+03:00
экономика
россия
германия
владимир путин
швейцария
фридрих мерц
дмитрий песков
хдс/хсс
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Угрозу продажи газопровода "Северный поток — 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует газопровод и сопутствующую инфраструктуру на своей территории, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В январе суд в Швейцарии продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании. Оператор "Северного потока — 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января. "Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его (газопровод. — Прим. ред.) на торги. Они дали время на поиск решения. &lt;...&gt; Решением была бы национализация той части "Северного потока — 2", которая находится на немецкой территории. Только так мы избежали бы изъятия швейцарским судом", — высказал свою точку зрения Ральф Нимайер. Он полагает, что для национализации с немецкой стороны как можно скорее должны начаться контакты президента России Владимира Путина с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Потому что если он (газопровод. — Прим. ред.) не под нашим — российским и немецким — контролем, если есть этот американский инвестор, Стивен Линч, можно только предположить, какой была бы стоимость газа. Они бы установили колоссальную плату за поставки", — считает собеседник. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
https://ria.ru/20250220/gaz-2000550272.html
https://ria.ru/20250206/germaniya-1997634510.html
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экономика, россия, германия, владимир путин, швейцария, фридрих мерц, дмитрий песков, хдс/хсс, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
Экономика, Россия, Германия, Владимир Путин, Швейцария, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, ХДС/ХСС, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"

Нимайер: продажи "Северного потока — 2" можно избежать с помощью национализации

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Угрозу продажи газопровода "Северный поток — 2" на аукционе по банкротству американскому инвестору можно избежать, если немецкая сторона национализирует газопровод и сопутствующую инфраструктуру на своей территории, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В январе суд в Швейцарии продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании. Оператор "Северного потока — 2" рассматривает возможность продажи газопровода для выплаты кредиторам накопившихся долгов, следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг от 9 января.
Газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
20 февраля, 14:25
"Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его (газопровод. — Прим. ред.) на торги. Они дали время на поиск решения. <...> Решением была бы национализация той части "Северного потока — 2", которая находится на немецкой территории. Только так мы избежали бы изъятия швейцарским судом", — высказал свою точку зрения Ральф Нимайер.
Он полагает, что для национализации с немецкой стороны как можно скорее должны начаться контакты президента России Владимира Путина с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Потому что если он (газопровод. — Прим. ред.) не под нашим — российским и немецким — контролем, если есть этот американский инвестор, Стивен Линч, можно только предположить, какой была бы стоимость газа. Они бы установили колоссальную плату за поставки", — считает собеседник.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Германия не предоставила новых данных по "Северным потокам", заявил посол
6 февраля, 03:15
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Оператору "Северного потока — 2" разрешили консервацию поврежденной ветки
28 января, 15:45
 
ЭкономикаРоссияГерманияВладимир ПутинШвейцарияФридрих МерцДмитрий ПесковХДС/ХССГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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