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Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 26.02.2025 (обновлено: 22:13 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/sever-2001822493.html
Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в Курской области
Бойцы группировки "Север" ведут штурм украинских позиций в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области, сообщили РИА Новости командиры... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:47:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бойцы группировки "Север" ведут штурм украинских позиций в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области, сообщили РИА Новости командиры подразделений с позывными "Одесса" и "Иртыш". "Наши подразделения, не ослабевая натиск после освобождения Орловки и Погребков, штурмуют позиции противника у деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области", - заявил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Одесса". Видео с кадрами артиллерийского обстрела украинских позиций и их последующего штурма передано в распоряжение РИА Новости. "Ствольная артиллерия, минометы и FPV-дроны наносят удары по выявленным в лесополосах позициям врага, затем штурмовые группы "Севера" под прикрытием беспилотников заходят на позиции противника и с помощью стрелкового вооружения зачищают их от оставшихся после огневого налета боевиков киевского режима", - рассказал РИА Новости офицер с позывным "Иртыш".
https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html
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Штурм позиций ВСУ в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области
Бойцы группировки "Север" штурмуют позиции ВСУ в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области, сообщили РИА Новости командиры подразделений с позывными "Одесса" и "Иртыш". Кадры артиллерийского обстрела украинских позиций и их последующего штурма переданы в распоряжение агентства.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" штурмуют позиции ВСУ в районе Новой Сорочины в Курской области

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бойцы группировки "Север" ведут штурм украинских позиций в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области, сообщили РИА Новости командиры подразделений с позывными "Одесса" и "Иртыш".
"Наши подразделения, не ослабевая натиск после освобождения Орловки и Погребков, штурмуют позиции противника у деревни Новая Сорочина у Малой Локни в Курской области", - заявил РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Одесса".
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Видео с кадрами артиллерийского обстрела украинских позиций и их последующего штурма передано в распоряжение РИА Новости.
"Ствольная артиллерия, минометы и FPV-дроны наносят удары по выявленным в лесополосах позициям врага, затем штурмовые группы "Севера" под прикрытием беспилотников заходят на позиции противника и с помощью стрелкового вооружения зачищают их от оставшихся после огневого налета боевиков киевского режима", - рассказал РИА Новости офицер с позывным "Иртыш".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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