https://ria.ru/20250226/sever-2001744716.html

Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку

Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку - РИА Новости, 26.02.2025

Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку

При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:46:00+03:00

2025-02-26T15:46:00+03:00

2025-02-26T15:46:00+03:00

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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". Минобороны в среду сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. "В результате грамотных действий и упорных боев военных группировки "Север" против элитных десантно-штурмовых подразделений ВСУ удалось выбить противника с позиций в селе Погребки, на кураже освободили и населенный пункт Орловка. Враг не ожидал такого натиска", - сказали военнослужащие. "Погребки и Орловку в Курской области освобождали подразделение 9-го мотострелкового полка и штурмовые подразделения горной 34-й мотострелковой бригады", - добавили они.

https://ria.ru/20250226/vsu-2001689868.html

https://ria.ru/20250226/svo-2001687215.html

курская область

суджанский район

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