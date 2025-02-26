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Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:46:00+03:00
2025-02-26T15:46:00+03:00
2025-02-26T15:46:00+03:00
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". Минобороны в среду сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. "В результате грамотных действий и упорных боев военных группировки "Север" против элитных десантно-штурмовых подразделений ВСУ удалось выбить противника с позиций в селе Погребки, на кураже освободили и населенный пункт Орловка. Враг не ожидал такого натиска", - сказали военнослужащие. "Погребки и Орловку в Курской области освобождали подразделение 9-го мотострелкового полка и штурмовые подразделения горной 34-й мотострелковой бригады", - добавили они.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001689868.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
Бойцы "Севера" выбили элиту десанта ВСУ, освобождая курские Погребки и Орловку