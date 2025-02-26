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Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/sever-2001744716.html
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:46:00+03:00
2025-02-26T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". Минобороны в среду сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. "В результате грамотных действий и упорных боев военных группировки "Север" против элитных десантно-штурмовых подразделений ВСУ удалось выбить противника с позиций в селе Погребки, на кураже освободили и населенный пункт Орловка. Враг не ожидал такого натиска", - сказали военнослужащие. "Погребки и Орловку в Курской области освобождали подразделение 9-го мотострелкового полка и штурмовые подразделения горной 34-й мотострелковой бригады", - добавили они.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001689868.html
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курская область, суджанский район, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку

Бойцы "Севера" выбили элиту десанта ВСУ, освобождая курские Погребки и Орловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. При освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
Минобороны в среду сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области.
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"В результате грамотных действий и упорных боев военных группировки "Север" против элитных десантно-штурмовых подразделений ВСУ удалось выбить противника с позиций в селе Погребки, на кураже освободили и населенный пункт Орловка. Враг не ожидал такого натиска", - сказали военнослужащие.
"Погребки и Орловку в Курской области освобождали подразделение 9-го мотострелкового полка и штурмовые подразделения горной 34-й мотострелковой бригады", - добавили они.
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