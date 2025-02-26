https://ria.ru/20250226/serbiya-2001829361.html

Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич

Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич - РИА Новости, 26.02.2025

Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич

Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), какое бы решение республика ни приняла после обвинительного приговора суда в Сараево... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:58:00+03:00

2025-02-26T22:58:00+03:00

2025-02-26T23:21:00+03:00

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БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), какое бы решение республика ни приняла после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику, заявил сербский президент Александр Вучич в Баня-Луке. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Президент Сербии вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальный представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем. "Это день, когда под нападением оказалось вся Республика Сербская, когда всему сербскому народу попытались сказать, что могут судить без суда, принимать решения вопреки воли нашего народа, без правды и справедливости. Я всегда выступаю за то, чтобы решения, которые мы принимаем, были рациональными, чтобы мы были абсолютно спокойны, терпеливы. Это скажу и сегодня вечером президенту Додику", - заявил Вучич гражданам в Баня-Луке. "Сербия всегда будет с Республикой Сербской, какое бы решение она ни приняла", - подчеркнул Вучич. Вместе с ним в Баня-Луку прибыл первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали. Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250226/dodik-2001816121.html

https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html

https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html

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в мире, сербия, сараево, милорад додик, александр вучич, стюарт пич, оон, босния и герцеговина