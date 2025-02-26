Рейтинг@Mail.ru
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 26.02.2025 (обновлено: 23:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/serbiya-2001829361.html
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич - РИА Новости, 26.02.2025
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), какое бы решение республика ни приняла после обвинительного приговора суда в Сараево... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:58:00+03:00
2025-02-26T23:21:00+03:00
в мире
сербия
сараево
милорад додик
александр вучич
стюарт пич
оон
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), какое бы решение республика ни приняла после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику, заявил сербский президент Александр Вучич в Баня-Луке. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Президент Сербии вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальный представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем. "Это день, когда под нападением оказалось вся Республика Сербская, когда всему сербскому народу попытались сказать, что могут судить без суда, принимать решения вопреки воли нашего народа, без правды и справедливости. Я всегда выступаю за то, чтобы решения, которые мы принимаем, были рациональными, чтобы мы были абсолютно спокойны, терпеливы. Это скажу и сегодня вечером президенту Додику", - заявил Вучич гражданам в Баня-Луке. "Сербия всегда будет с Республикой Сербской, какое бы решение она ни приняла", - подчеркнул Вучич. Вместе с ним в Баня-Луку прибыл первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали. Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250226/dodik-2001816121.html
https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
сербия
сараево
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сараево, милорад додик, александр вучич, стюарт пич, оон, босния и герцеговина
В мире, Сербия, Сараево, Милорад Додик, Александр Вучич, Стюарт Пич, ООН, Босния и Герцеговина
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич

Вучич: Сербия поддержит Республику Сербскую БиГ, какое бы решение она ни приняла

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), какое бы решение республика ни приняла после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику, заявил сербский президент Александр Вучич в Баня-Луке.
Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Додик заявил, что парламент РС БиГ не признает решение суда в Сараево
Вчера, 20:45
Президент Сербии вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальный представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем. "Это день, когда под нападением оказалось вся Республика Сербская, когда всему сербскому народу попытались сказать, что могут судить без суда, принимать решения вопреки воли нашего народа, без правды и справедливости. Я всегда выступаю за то, чтобы решения, которые мы принимаем, были рациональными, чтобы мы были абсолютно спокойны, терпеливы. Это скажу и сегодня вечером президенту Додику", - заявил Вучич гражданам в Баня-Луке.
"Сербия всегда будет с Республикой Сербской, какое бы решение она ни приняла", - подчеркнул Вучич.
Вместе с ним в Баня-Луку прибыл первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм
Вчера, 20:07
Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику.
Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
 
В миреСербияСараевоМилорад ДодикАлександр ВучичСтюарт ПичООНБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала