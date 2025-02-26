https://ria.ru/20250226/serbija-2001829162.html

В Сербии заявили о попытке госпереворота

В Сербии заявили о попытке госпереворота - РИА Новости, 26.02.2025

В Сербии заявили о попытке госпереворота

В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:53:00+03:00

2025-02-26T22:53:00+03:00

2025-02-26T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. "В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство - ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает", - сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО. Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию. "Протесты против власти - это всегда первая точка цветной революции... Вторая фаза - отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе", - отметил политик. Третий этап, по мнению Вулина, - это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии. Четвертый же этап - это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.

https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, александр вулин, мгимо