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В Сербии заявили о попытке госпереворота - РИА Новости, 26.02.2025
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22:53 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/serbija-2001829162.html
В Сербии заявили о попытке госпереворота
В Сербии заявили о попытке госпереворота - РИА Новости, 26.02.2025
В Сербии заявили о попытке госпереворота
В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:53:00+03:00
2025-02-26T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. "В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство - ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает", - сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО. Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию. "Протесты против власти - это всегда первая точка цветной революции... Вторая фаза - отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе", - отметил политик. Третий этап, по мнению Вулина, - это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии. Четвертый же этап - это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.
https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html
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в мире, сербия, россия, александр вулин, мгимо
В мире, Сербия, Россия, Александр Вулин, МГИМО
В Сербии заявили о попытке госпереворота

Зампред правительства Сербии Вулин: в стране происходит попытка госпереворота

© Фото : Sputnik Srbija/TelegramУчастники протеста в городе Нови-Сад в Сербии
Участники протеста в городе Нови-Сад в Сербии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Sputnik Srbija/Telegram
Участники протеста в городе Нови-Сад в Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
«
"В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство - ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает", - сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО.
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Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию.
«
"Протесты против власти - это всегда первая точка цветной революции... Вторая фаза - отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе", - отметил политик.
Третий этап, по мнению Вулина, - это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии.
Четвертый же этап - это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.
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