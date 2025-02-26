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Избран новый лидер фракции СДПГ - РИА Новости, 26.02.2025
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14:32 26.02.2025 (обновлено: 14:36 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/sdpg-2001722493.html
Избран новый лидер фракции СДПГ
Избран новый лидер фракции СДПГ - РИА Новости, 26.02.2025
Избран новый лидер фракции СДПГ
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль станет новым лидером фракции СДПГ в немецком парламенте, он возглавит переговоры по РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:32:00+03:00
2025-02-26T14:36:00+03:00
в мире
германия
рольф мютцених
олаф шольц
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
бундестаг германии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль станет новым лидером фракции СДПГ в немецком парламенте, он возглавит переговоры по коалиции с победившим на выборах блоком ХДС/ХСС, сообщает газета Zeit. "Ларс Клингбайль был избран главой… фракции СДПГ в бундестаге. Клингбайль получил большинство в 85,6% (голосов членов фракции – ред.). 95 депутатов проголосовали за председателя СДПГ, 13 – против", - пишет издание. На этом посту сорокасемилетний политик сменит Рольфа Мютцениха. Новый лидер фракции должен будет возглавить переговоры о создании правящей коалиции с победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Однако пока неясно, останется ли он на этой должности в случае успешного завершения переговоров или войдет в состав правительства, например, в качестве вице-канцлера, говорится в статье. Ранее Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах в бундестаг. В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 из 630 мест в бундестаге), что стало худшим результатом в истории партии. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 мест. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, она получила 152 места. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.
https://ria.ru/20250226/merts-2001708634.html
https://ria.ru/20250225/posolstvo-2001559103.html
https://ria.ru/20250224/merts-2001303615.html
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в мире, германия, рольф мютцених, олаф шольц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, бундестаг германии
В мире, Германия, Рольф Мютцених, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, Бундестаг Германии
Избран новый лидер фракции СДПГ

Zeit: Ларса Клингбайля избрали новым главой фракции СДПГ в бундестаге

© Getty Images / picture alliance / Michael KappelerЛарс Клингбайль
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Michael Kappeler
Ларс Клингбайль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль станет новым лидером фракции СДПГ в немецком парламенте, он возглавит переговоры по коалиции с победившим на выборах блоком ХДС/ХСС, сообщает газета Zeit.
"Ларс Клингбайль был избран главой… фракции СДПГ в бундестаге. Клингбайль получил большинство в 85,6% (голосов членов фракции – ред.). 95 депутатов проголосовали за председателя СДПГ, 13 – против", - пишет издание.
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На этом посту сорокасемилетний политик сменит Рольфа Мютцениха. Новый лидер фракции должен будет возглавить переговоры о создании правящей коалиции с победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Однако пока неясно, останется ли он на этой должности в случае успешного завершения переговоров или войдет в состав правительства, например, в качестве вице-канцлера, говорится в статье.
Ранее Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах в бундестаг.
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Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.
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В миреГерманияРольф МютценихОлаф ШольцХДС/ХСССоциал-демократическая партия ГерманииБундестаг Германии
 
 
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