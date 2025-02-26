https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001725766.html
Вучич обсудил с послом России развитие сотрудничества
Вучич обсудил с послом России развитие сотрудничества - РИА Новости, 26.02.2025
Вучич обсудил с послом России развитие сотрудничества
Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко развитие сотрудничества в свете ожидаемого утром в четверг введения США... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:50:00+03:00
2025-02-26T14:50:00+03:00
2025-02-26T14:50:00+03:00
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нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко развитие сотрудничества в свете ожидаемого утром в четверг введения США санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"). "Открытый и дружески разговор с послом Боцан-Харченко обо всех важных аспектах сотрудничества Сербии и РФ, актуальных международных событиях и роли наших стран в новом геополитическом контексте. Мы обсудили и такие срочные вопросы, как оптимальные решения для NIS и новых вариантов дальнейшего сотрудничества в свете нарастающего давления на глобальном энергетическом рынке", - написал Вучич в своем аккаунте Instagram*. Глава государства снова заявил о значимости укрепления связей Сербии с РФ. "Продолжим работать над укреплением наших двусторонних отношений и общих интересов в духе дружбы и взаимоуважения", - подчеркнул Вучич. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, отсрочит на некоторое время введение санкций. "Нефтяная индустрия Сербии" имеет стратегическое значение, снабжает 80% рынка в оптовых продажах и 60% в рознице, более 400 АЗС, но пока информации об отсрочке мер не поступало. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович призвала граждан не паниковать из-за ожидаемого утром в четверг введения санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии. По ее словам, у сербского государства есть несколько планов и сценариев, если не будет отсрочки. Она напомнила, что в государственных резервах хранится ГСМ на три месяца, но не хотелось бы сразу расходовать запасы. По словам министра энергетики, главная проблема - оплата NIS поставок сырья и гражданами нефтепродуктов на заправках, так как банки могут отказаться работать с компанией под санкциями, но "госструктуры работают над тем, чтобы этого не произошло".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram), запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
https://ria.ru/20250210/vuchich-1998507964.html
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сербия, россия, сша, александр вучич, александр боцан-харченко, нефтяная индустрия сербии, газпром, в мире
Сербия, Россия, США, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, В мире
Вучич обсудил с послом России развитие сотрудничества
Вучич обсудил с послом РФ Боцан-Харченко сотрудничество в связи с санкциями
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко развитие сотрудничества в свете ожидаемого утром в четверг введения США санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому").
"Открытый и дружески разговор с послом Боцан-Харченко
обо всех важных аспектах сотрудничества Сербии
и РФ
, актуальных международных событиях и роли наших стран в новом геополитическом контексте. Мы обсудили и такие срочные вопросы, как оптимальные решения для NIS и новых вариантов дальнейшего сотрудничества в свете нарастающего давления на глобальном энергетическом рынке", - написал Вучич
в своем аккаунте Instagram*.
Глава государства снова заявил о значимости укрепления связей Сербии с РФ.
"Продолжим работать над укреплением наших двусторонних отношений и общих интересов в духе дружбы и взаимоуважения", - подчеркнул Вучич.
В Белграде
ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США
(OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии
, отсрочит на некоторое время введение санкций. "Нефтяная индустрия Сербии
" имеет стратегическое значение, снабжает 80% рынка в оптовых продажах и 60% в рознице, более 400 АЗС, но пока информации об отсрочке мер не поступало.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович призвала граждан не паниковать из-за ожидаемого утром в четверг введения санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии. По ее словам, у сербского государства есть несколько планов и сценариев, если не будет отсрочки. Она напомнила, что в государственных резервах хранится ГСМ на три месяца, но не хотелось бы сразу расходовать запасы. По словам министра энергетики, главная проблема - оплата NIS поставок сырья и гражданами нефтепродуктов на заправках, так как банки могут отказаться работать с компанией под санкциями, но "госструктуры работают над тем, чтобы этого не произошло".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram), запрещена в России как экстремистская.