https://ria.ru/20250226/rubio-2001763274.html

Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам

Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025

Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам

США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:48:00+03:00

2025-02-26T16:48:00+03:00

2025-02-26T16:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов (Скотт - ред.) Бессент, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о согласовании сделки между Вашингтоном и Киевом.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001721359.html

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сша, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп, украина, киев, в мире