Рейтинг@Mail.ru
Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 26.02.2025 (обновлено: 16:57 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/rubio-2001763274.html
Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам
Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам - РИА Новости, 26.02.2025
Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам
США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:48:00+03:00
2025-02-26T16:57:00+03:00
сша
владимир зеленский
марко рубио
дональд трамп
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов (Скотт - ред.) Бессент, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о согласовании сделки между Вашингтоном и Киевом.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001721359.html
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп, украина, киев, в мире
США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп, Украина, Киев, В мире
Рубио: США пока не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам

Рубио: работа по сделке по минеральным ресурсам с Украиной продолжается

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов (Скотт - ред.) Бессент, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о согласовании сделки между Вашингтоном и Киевом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам
Вчера, 14:29
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Митинг у здания посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам
Вчера, 12:56
 
СШАВладимир ЗеленскийМарко РубиоДональд ТрампУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала