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США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО - РИА Новости, 26.02.2025
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16:28 26.02.2025 (обновлено: 17:33 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/rubio-2001758459.html
США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО
США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО - РИА Новости, 26.02.2025
США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО
Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:28:00+03:00
2025-02-26T17:33:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", — сказал он.Рубио выразил недовольство тем, что речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе. По мнению госсекретаря, они располагают достаточными ресурсами и должны инвестировать их в национальную безопасность."Но они этого не делают. Страны тратят полтора или один процент от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", — подчеркнул глава Госдепа.Ранее Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250225/nato-2001390980.html
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в мире, марко рубио, нато, сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Марко Рубио, НАТО, США, Европа, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО

Рубио назвал субсидирование некоторых союзников по НАТО со стороны США нечестным

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", — сказал он.
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Рубио выразил недовольство тем, что речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе. По мнению госсекретаря, они располагают достаточными ресурсами и должны инвестировать их в национальную безопасность.
"Но они этого не делают. Страны тратят полтора или один процент от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", — подчеркнул глава Госдепа.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреМарко РубиоНАТОСШАЕвропаДональд ТрампПит ХегсетГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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