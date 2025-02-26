США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО
Рубио назвал субсидирование некоторых союзников по НАТО со стороны США нечестным
© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", — сказал он.
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Рубио выразил недовольство тем, что речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе. По мнению госсекретаря, они располагают достаточными ресурсами и должны инвестировать их в национальную безопасность.
"Но они этого не делают. Страны тратят полтора или один процент от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", — подчеркнул глава Госдепа.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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