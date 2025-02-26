https://ria.ru/20250226/rubio-2001758459.html

США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО

США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО - РИА Новости, 26.02.2025

США отказались субсидировать не тратящихся на оборону союзников по НАТО

Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:28:00+03:00

2025-02-26T16:28:00+03:00

2025-02-26T17:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Некоторые союзники США по НАТО едва обладают вооруженными силами, Вашингтон не может продолжать субсидировать их, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", — сказал он.Рубио выразил недовольство тем, что речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе. По мнению госсекретаря, они располагают достаточными ресурсами и должны инвестировать их в национальную безопасность."Но они этого не делают. Страны тратят полтора или один процент от своих экономик. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", — подчеркнул глава Госдепа.Ранее Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250225/nato-2001390980.html

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