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В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 26.02.2025
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19:42 26.02.2025 (обновлено: 19:44 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/rotveyler-2001806086.html
В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком
В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 26.02.2025
В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком
Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге, пострадала женщина, которая закрыла собой ребенка от разъяренной собаки, ее направили в травмпункт, сообщили РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:42:00+03:00
2025-02-26T19:44:00+03:00
происшествия
екатеринбург
крушение двух танкеров в керченском проливе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге, пострадала женщина, которая закрыла собой ребенка от разъяренной собаки, ее направили в травмпункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. "Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №8 около 16.30 (14.30 мск - ред.). На место прибыл наряд полиции. Хозяйка собаки установлена. Пострадавшая женщина направлена в травмпункт. Она планирует обратиться в органы внутренних дел с заявлением. По факту происшествия будет проведена проверка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы о нападении ротвейлера на мать с ребенком. Прокуратура региона организовала свою проверку, в результате которой выяснятся обстоятельства инцидента, степень причиненных повреждений пострадавшим. Судя по фрагментам видеозаписи, которую транслируют СМИ, екатеринбурженка, прикрывая сына, лежит на снегу в крови, разъяренный ротвейлер стоит рядом с ними.Как добавили в управлении СК по региону, в результате происшествия женщине были причины телесные повреждения, предварительно, в "виде укушенных ран".
https://ria.ru/20250226/sochi-2001756554.html
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
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происшествия, екатеринбург, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Екатеринбург, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком

Мать закрыла ребенка собой от ротвейлера в Екатеринбурге и пострадала сама

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге, пострадала женщина, которая закрыла собой ребенка от разъяренной собаки, ее направили в травмпункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
«
"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №8 около 16.30 (14.30 мск - ред.). На место прибыл наряд полиции. Хозяйка собаки установлена. Пострадавшая женщина направлена в травмпункт. Она планирует обратиться в органы внутренних дел с заявлением. По факту происшествия будет проведена проверка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы о нападении ротвейлера на мать с ребенком.
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Прокуратура региона организовала свою проверку, в результате которой выяснятся обстоятельства инцидента, степень причиненных повреждений пострадавшим.
Судя по фрагментам видеозаписи, которую транслируют СМИ, екатеринбурженка, прикрывая сына, лежит на снегу в крови, разъяренный ротвейлер стоит рядом с ними.
Как добавили в управлении СК по региону, в результате происшествия женщине были причины телесные повреждения, предварительно, в "виде укушенных ран".
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ПроисшествияЕкатеринбургКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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