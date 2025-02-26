https://ria.ru/20250226/rotterdam-2001818979.html

В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале

В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале - РИА Новости, 26.02.2025

В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале

Полиция Роттердама расследует сообщения немецких СМИ о вероятности теракта в ходе фестиваля, который пройдет на стадионе Rotterdam Ahoy в марте, пишет портал... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:11:00+03:00

2025-02-26T21:11:00+03:00

2025-02-26T21:11:00+03:00

в мире

роттердам

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806904105_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c38048bb117457dedf7dc5e81ab6a7b.jpg

ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Роттердама расследует сообщения немецких СМИ о вероятности теракта в ходе фестиваля, который пройдет на стадионе Rotterdam Ahoy в марте, пишет портал Nu.nl. По данным портала, нидерландская полиция начала расследование после публикации в немецком издании Bild, которая, ссылаясь на предположительно связанный с ИГ* сайт, пишет о возможной планирующейся атаке террористов на фестивале Festival der Liebe, который пройдет 7-8 марта на стадионе Rotterdam Ahoy. "Мы собираем информацию, чтобы составить полную картину, и после консультаций с руководством Ahoy решим, какие меры необходимо принять", - заявил порталу представитель полиции Роттердама. По словам правоохранителей, стадион Rotterdam Ahoy и муниципалитет Роттердама уже связались с полицией по поводу возможной угрозы. Сообщается, что о ситуации был проинформирован Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV). Как отмечается на сайте ведомства, уровень террористической угрозы в Нидерландах уже составляет 4 из 5.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250221/izrail-2000675384.html

https://ria.ru/20250219/vena-2000325954.html

роттердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роттердам, нидерланды