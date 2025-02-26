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В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале - РИА Новости, 26.02.2025
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21:11 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/rotterdam-2001818979.html
В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале
В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале - РИА Новости, 26.02.2025
В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале
Полиция Роттердама расследует сообщения немецких СМИ о вероятности теракта в ходе фестиваля, который пройдет на стадионе Rotterdam Ahoy в марте, пишет портал... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:11:00+03:00
2025-02-26T21:11:00+03:00
в мире
роттердам
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ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Роттердама расследует сообщения немецких СМИ о вероятности теракта в ходе фестиваля, который пройдет на стадионе Rotterdam Ahoy в марте, пишет портал Nu.nl. По данным портала, нидерландская полиция начала расследование после публикации в немецком издании Bild, которая, ссылаясь на предположительно связанный с ИГ* сайт, пишет о возможной планирующейся атаке террористов на фестивале Festival der Liebe, который пройдет 7-8 марта на стадионе Rotterdam Ahoy. "Мы собираем информацию, чтобы составить полную картину, и после консультаций с руководством Ahoy решим, какие меры необходимо принять", - заявил порталу представитель полиции Роттердама. По словам правоохранителей, стадион Rotterdam Ahoy и муниципалитет Роттердама уже связались с полицией по поводу возможной угрозы. Сообщается, что о ситуации был проинформирован Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV). Как отмечается на сайте ведомства, уровень террористической угрозы в Нидерландах уже составляет 4 из 5.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250221/izrail-2000675384.html
https://ria.ru/20250219/vena-2000325954.html
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в мире, роттердам, нидерланды
В мире, Роттердам, Нидерланды
В Нидерландах расследуют сообщения о готовящемся теракте на фестивале

Полиция Роттердама расследует сообщения о возможном теракте на фестивале в марте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоттердам
Роттердам - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Роттердама расследует сообщения немецких СМИ о вероятности теракта в ходе фестиваля, который пройдет на стадионе Rotterdam Ahoy в марте, пишет портал Nu.nl.
По данным портала, нидерландская полиция начала расследование после публикации в немецком издании Bild, которая, ссылаясь на предположительно связанный с ИГ* сайт, пишет о возможной планирующейся атаке террористов на фестивале Festival der Liebe, который пройдет 7-8 марта на стадионе Rotterdam Ahoy.
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"Мы собираем информацию, чтобы составить полную картину, и после консультаций с руководством Ahoy решим, какие меры необходимо принять", - заявил порталу представитель полиции Роттердама.
По словам правоохранителей, стадион Rotterdam Ahoy и муниципалитет Роттердама уже связались с полицией по поводу возможной угрозы.
Сообщается, что о ситуации был проинформирован Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV). Как отмечается на сайте ведомства, уровень террористической угрозы в Нидерландах уже составляет 4 из 5.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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В миреРоттердамНидерланды
 
 
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