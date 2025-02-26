На Западе пришли к мрачному выводу о России
Генерал Шандор: Россия продолжит продвигаться, а Украина будет терять территории
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные продолжат продвигаться, а Украина будет терять все больше территорий, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum.
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"Важно тут то, что русские побеждают. Это так. А заголовок статьи Марка Рютте "Украина не проигрывает, но фронт движется в неправильном направлении" меня настолько поразил, что я даже не смог прочитать дальше его статью, так как просто не мог поверить в уже прочитанное. Но если мы продолжим рассматривать конфликт с этой точки зрения, то что будет? А вот что. Русские будут постепенно продвигаться все дальше и дальше, а Украина будет терять все больше и больше территорий. Будет все больше погибших, и состояние Украины будет только ухудшаться", — рассказал Шандор.
Чешский генерал также считает, что американский лидер Дональд Трамп не сможет повлиять на решения президента России Владимира Путина по украинскому конфликту.
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"Я не вижу действенных средств, которыми Трамп мог бы воспользоваться против Путина. А Путин хорошо понимает, что сейчас он хозяин положения", — подчеркнул Шандор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду заявил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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