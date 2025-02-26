https://ria.ru/20250226/rossiya-2001713076.html

На Западе пришли к мрачному выводу о России

На Западе пришли к мрачному выводу о России - РИА Новости, 26.02.2025

На Западе пришли к мрачному выводу о России

Российские военные продолжат продвигаться, а Украина будет терять все больше территорий, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:54:00+03:00

2025-02-26T13:54:00+03:00

2025-02-26T13:54:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные продолжат продвигаться, а Украина будет терять все больше территорий, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum."Важно тут то, что русские побеждают. Это так. А заголовок статьи Марка Рютте "Украина не проигрывает, но фронт движется в неправильном направлении" меня настолько поразил, что я даже не смог прочитать дальше его статью, так как просто не мог поверить в уже прочитанное. Но если мы продолжим рассматривать конфликт с этой точки зрения, то что будет? А вот что. Русские будут постепенно продвигаться все дальше и дальше, а Украина будет терять все больше и больше территорий. Будет все больше погибших, и состояние Украины будет только ухудшаться", — рассказал Шандор.Чешский генерал также считает, что американский лидер Дональд Трамп не сможет повлиять на решения президента России Владимира Путина по украинскому конфликту."Я не вижу действенных средств, которыми Трамп мог бы воспользоваться против Путина. А Путин хорошо понимает, что сейчас он хозяин положения", — подчеркнул Шандор.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду заявил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250226/tramp-2001663493.html

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html

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россия, украина, дональд трамп, владимир путин, сша, марк рютте, в мире