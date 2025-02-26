https://ria.ru/20250226/rossija-2001798943.html

Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса

Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса - РИА Новости, 26.02.2025

Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса

Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса, сообщили РИА Новости в абхазском министерстве просвещения. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:55:00+03:00

2025-02-26T18:55:00+03:00

2025-02-26T18:57:00+03:00

абхазия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

СУХУМ, 26 фев - РИА Новости. Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса, сообщили РИА Новости в абхазском министерстве просвещения. "Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Это сделает учебный процесс в школах инновационным и эффективным, повысит интерес к учебе среди ребят. А педагоги в свою очередь смогут проходить онлайн-мастер-классы", - заявил собеседник агентства. По данным ведомства, компьютеры распределили по школам и интернатам республики. "Компьютеры уже распределили по школам и интернатам Абхазии. И с завтрашнего дня начинается обучение с их использованием. Их будут использовать для участия в онлайн-тренингах, которые проведут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета в рамках договоренностей с министерством просвещения РФ", - добавили в министерстве. Министры просвещения РФ и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали 24 февраля меморандум о долгосрочном сотрудничестве между двумя ведомствами, а также совместный план мероприятий двух министерств на 2025 год

https://ria.ru/20250208/kravtsov-1998146801.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, в мире