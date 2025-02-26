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Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса
Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса - РИА Новости, 26.02.2025
Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса
Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса, сообщили РИА Новости в абхазском министерстве просвещения. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:55:00+03:00
2025-02-26T18:55:00+03:00
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СУХУМ, 26 фев - РИА Новости. Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса, сообщили РИА Новости в абхазском министерстве просвещения. "Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Это сделает учебный процесс в школах инновационным и эффективным, повысит интерес к учебе среди ребят. А педагоги в свою очередь смогут проходить онлайн-мастер-классы", - заявил собеседник агентства. По данным ведомства, компьютеры распределили по школам и интернатам республики. "Компьютеры уже распределили по школам и интернатам Абхазии. И с завтрашнего дня начинается обучение с их использованием. Их будут использовать для участия в онлайн-тренингах, которые проведут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета в рамках договоренностей с министерством просвещения РФ", - добавили в министерстве. Министры просвещения РФ и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали 24 февраля меморандум о долгосрочном сотрудничестве между двумя ведомствами, а также совместный план мероприятий двух министерств на 2025 год
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абхазия, россия, в мире
СУХУМ, 26 фев - РИА Новости. Россия передала школам в Абхазии 22 мобильных компьютерных класса, сообщили РИА Новости в абхазском министерстве просвещения.
"Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Это сделает учебный процесс в школах инновационным и эффективным, повысит интерес к учебе среди ребят. А педагоги в свою очередь смогут проходить онлайн-мастер-классы", - заявил собеседник агентства.
По данным ведомства, компьютеры распределили по школам и интернатам республики. "Компьютеры уже распределили по школам и интернатам Абхазии. И с завтрашнего дня начинается обучение с их использованием. Их будут использовать для участия в онлайн-тренингах, которые проведут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета в рамках договоренностей с министерством просвещения РФ", - добавили в министерстве.
Министры просвещения РФ и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали 24 февраля меморандум о долгосрочном сотрудничестве между двумя ведомствами, а также совместный план мероприятий двух министерств на 2025 год