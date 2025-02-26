https://ria.ru/20250226/rosselhozbank-2001633372.html
Россияне рассказали, сколько пельменей съедают за раз
Россияне рассказали, сколько пельменей съедают за раз - РИА Новости, 26.02.2025
Россияне рассказали, сколько пельменей съедают за раз
Около 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:28:00+03:00
2025-02-26T08:28:00+03:00
2025-02-26T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Оптимальная порция для 41% россиян — не более 20 пельменей. "Мой стандарт — десяточка", — считают 39%. Еще 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь три процента могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато четыре процента считают свои возможности безграничными", — говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,6 тысячи россиян.Сметана — любимая приправа у каждого второго любителя блюда. С маслом пельмени едят 13%, а каждый десятый предпочитает кетчуп. В свою очередь, шесть процентов считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем, и есть их надо без добавок. В вопросе о том, что лучше — традиционные русские пельмени или их "братья" из кухонь других народов мира — пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось три процента ответов, на итальянские равиоли — два, еще меньше набрали китайские баоцзы. По подсчетам аналитиков, самостоятельно лепят пельмени 40% жителей страны. Чуть больше — 45% — покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.
https://ria.ru/20241223/grechka-1752548327.html
https://ria.ru/20250205/pelmeni-1997080126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россельхозбанк, россия
Общество, Россельхозбанк, Россия
Россияне рассказали, сколько пельменей съедают за раз
Россельхозбанк: россияне съедают до 20 пельменей за раз
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 40% россиян съедают за раз до 20 пельменей, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
«
"Оптимальная порция для 41% россиян — не более 20 пельменей. "Мой стандарт — десяточка", — считают 39%. Еще 13% готовы осилить и 30 пельменей за раз. Лишь три процента могут справиться с тарелкой из 40 пельменей, зато четыре процента считают свои возможности безграничными", — говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,6 тысячи россиян.
Сметана — любимая приправа у каждого второго любителя блюда. С маслом пельмени едят 13%, а каждый десятый предпочитает кетчуп. В свою очередь, шесть процентов считают, что вкус пельменей нельзя перебивать ничем, и есть их надо без добавок.
В вопросе о том, что лучше — традиционные русские пельмени или их "братья" из кухонь других народов мира — пельмени уверенно одержали верх с результатом 53%. Ближе всех к ним грузинские хинкали с 15% голосов. На бурятские и тувинские буузы (позы) пришлось три процента ответов, на итальянские равиоли — два, еще меньше набрали китайские баоцзы.
По подсчетам аналитиков, самостоятельно лепят пельмени 40% жителей страны. Чуть больше — 45% — покупают их в магазинах, а уже 15% приобретают у фермеров, в том числе и онлайн.