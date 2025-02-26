https://ria.ru/20250226/roskosmos-2001614101.html

Несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

Несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 26.02.2025

Несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-28", который накануне отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты, затоплены в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:14:00+03:00

2025-02-26T03:14:00+03:00

2025-02-26T03:15:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-28", который накануне отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос". Космический грузовик находился в составе МКС с 17 августа 2024 года. Он отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции накануне в 23.17 мск. "По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса". Ранее корабль доставил на МКС тонны сухих грузов для систем станции и экипажа, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы на борту. Помимо стандартных грузов он привез оборудование для различных экспериментов, в частности, рентгеновский спектрометр - "Монитор всего неба". Его российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности МКС во время работы в открытом космосе 19 декабря 2024 года. За время пребывания в составе станции "Прогресса МС-28" с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС, в том числе две для уклонения от космического мусора - 19 и 25 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250223/kosmos-2001074258.html

https://ria.ru/20250220/mks-2000450719.html

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космос - риа наука, тихий океан, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос