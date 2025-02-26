Несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане
"Роскосмос": несгораемые обломки "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-28". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-28", который накануне отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
Космический грузовик находился в составе МКС с 17 августа 2024 года. Он отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции накануне в 23.17 мск.
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"По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
Ранее корабль доставил на МКС тонны сухих грузов для систем станции и экипажа, топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы на борту.
Помимо стандартных грузов он привез оборудование для различных экспериментов, в частности, рентгеновский спектрометр - "Монитор всего неба". Его российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности МКС во время работы в открытом космосе 19 декабря 2024 года.
За время пребывания в составе станции "Прогресса МС-28" с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС, в том числе две для уклонения от космического мусора - 19 и 25 ноября 2024 года.
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