https://ria.ru/20250226/rogov-2001674052.html

Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2025

Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов

Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:41:00+03:00

2025-02-26T11:41:00+03:00

2025-02-26T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.По его словам, российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250222/vzryvy-2001057772.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины