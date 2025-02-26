https://ria.ru/20250226/rogov-2001674052.html
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов
Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:41:00+03:00
2025-02-26T11:41:00+03:00
2025-02-26T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.По его словам, российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20250222/vzryvy-2001057772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов
Рогов: ВС России выбили ВСУ из Скудного на запорожской линии фронта