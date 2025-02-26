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Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/rogov-2001674052.html
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2025
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов
Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:41:00+03:00
2025-02-26T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.По его словам, российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Скудного, заявил Рогов

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Скудного на запорожской линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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