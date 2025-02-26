https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html

Трамп назвал Путина очень умным

Трамп назвал Путина очень умным - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп назвал Путина очень умным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:42:00+03:00

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине."Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение."Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

сша

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владимир путин, в мире, сша, украина, дональд трамп, россия