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Трамп назвал Путина очень умным - РИА Новости, 26.02.2025
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20:42 26.02.2025 (обновлено: 20:55 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html
Трамп назвал Путина очень умным
Трамп назвал Путина очень умным - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп назвал Путина очень умным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:42:00+03:00
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владимир путин
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине."Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение."Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
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Владимир Путин, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Россия
Трамп назвал Путина очень умным

Трамп заявил, что считает Путина очень умным человеком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как "очень умного человека" и выразил надежду на достижение договоренности по Украине.
"Он очень умный человек, очень хитрый", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп высказался о снятии санкций с России
Вчера, 20:52
Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.
"Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать - в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Украина может забыть о НАТО, заявил Трамп
Вчера, 20:44
 
Владимир ПутинВ миреСШАУкраинаДональд ТрампРоссия
 
 
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