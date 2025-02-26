https://ria.ru/20250226/putin-2001807828.html

Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау

Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025

Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:52:00+03:00

2025-02-26T19:52:00+03:00

2025-02-26T19:52:00+03:00

политика

россия

гвинея-бисау

москва

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом. Ранее Путин провел с ним переговоры в Кремле. Руководители двух государств в присутствии почетного караула президентского полка спустились по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца. На нижней площадке они обменялись крепким рукопожатием и сделали совместное фото. Президент России пригласил присоединиться к фотографированию советницу бисайского лидера и его дочь Сюзану Тейшейра Эмбало. Затем Эмбало проводил к парадному Aurus комендант Кремля Сергей Удовенко. Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

россия

гвинея-бисау

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, гвинея-бисау, москва, владимир путин, умаро сиссоко эмбало