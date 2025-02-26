Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау
Путин лично проводил главу Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало после переговоров
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом.
Ранее Путин провел с ним переговоры в Кремле.
Руководители двух государств в присутствии почетного караула президентского полка спустились по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца. На нижней площадке они обменялись крепким рукопожатием и сделали совместное фото. Президент России пригласил присоединиться к фотографированию советницу бисайского лидера и его дочь Сюзану Тейшейра Эмбало.
Затем Эмбало проводил к парадному Aurus комендант Кремля Сергей Удовенко.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.