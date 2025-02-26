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Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
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19:52 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/putin-2001807828.html
Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау
Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:52:00+03:00
2025-02-26T19:52:00+03:00
политика
россия
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москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом. Ранее Путин провел с ним переговоры в Кремле. Руководители двух государств в присутствии почетного караула президентского полка спустились по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца. На нижней площадке они обменялись крепким рукопожатием и сделали совместное фото. Президент России пригласил присоединиться к фотографированию советницу бисайского лидера и его дочь Сюзану Тейшейра Эмбало. Затем Эмбало проводил к парадному Aurus комендант Кремля Сергей Удовенко. Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html
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политика, россия, гвинея-бисау, москва, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Политика, Россия, Гвинея-Бисау, Москва, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
Путин лично проводил президента Гвинеи-Бисау

Путин лично проводил главу Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало после переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично проводил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, посещающего Москву с государственным визитом.
Ранее Путин провел с ним переговоры в Кремле.
Руководители двух государств в присутствии почетного караула президентского полка спустились по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца. На нижней площадке они обменялись крепким рукопожатием и сделали совместное фото. Президент России пригласил присоединиться к фотографированию советницу бисайского лидера и его дочь Сюзану Тейшейра Эмбало.
Затем Эмбало проводил к парадному Aurus комендант Кремля Сергей Удовенко.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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ПолитикаРоссияГвинея-БисауМоскваВладимир ПутинУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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