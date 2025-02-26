https://ria.ru/20250226/putin-2001760102.html

Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау

Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025

Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты для жителей Гвинеи-Бисау на текущий год для обучения в РФ по военным специальностям. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:34:00+03:00

2025-02-26T16:34:00+03:00

2025-02-26T16:35:00+03:00

россия

гвинея-бисау

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты для жителей Гвинеи-Бисау на текущий год для обучения в РФ по военным специальностям. Об этом он сказал на переговорах с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Кремле. "У нас растут и гуманитарные связи, прежде всего имею в виду растущий интерес бисайской молодежи к получению образования в России... Это касается не только гражданской сферы, но и военной. У нас традиционно военные вашей страны, Гвинеи-Бисау, получают образование в российских военных вузах. Более того, мы даже увеличили квоту для наших бисайских друзей на текущий год", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250226/narody-2001755738.html

россия

гвинея-бисау

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2025

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россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало