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Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты для жителей Гвинеи-Бисау на текущий год для обучения в РФ по военным специальностям. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:34:00+03:00
2025-02-26T16:34:00+03:00
2025-02-26T16:35:00+03:00
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владимир путин
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты для жителей Гвинеи-Бисау на текущий год для обучения в РФ по военным специальностям. Об этом он сказал на переговорах с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Кремле. "У нас растут и гуманитарные связи, прежде всего имею в виду растущий интерес бисайской молодежи к получению образования в России... Это касается не только гражданской сферы, но и военной. У нас традиционно военные вашей страны, Гвинеи-Бисау, получают образование в российских военных вузах. Более того, мы даже увеличили квоту для наших бисайских друзей на текущий год", - сказал Путин.
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россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин: квоту для студентов из Гвинеи-Бисау по военным специальностям увеличили