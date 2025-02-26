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Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом - РИА Новости, 26.02.2025
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16:15 26.02.2025 (обновлено: 16:58 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/putin-2001753799.html
Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом
Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом - РИА Новости, 26.02.2025
Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом
Товарооборот между Россией и Африканским континентом в 2024 году прибавил десять процентов, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:15:00+03:00
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россия
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
гвинея-бисау
экономика
москва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Африканским континентом в 2024 году прибавил десять процентов, заявил Владимир Путин."В прошлом году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил десять процентов", — сказал он.Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.Глава государства подчеркнул, что отношения между Москвой и Бисау развиваются успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия. По его словам, многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html
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россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, гвинея-бисау, экономика, москва
Россия, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, Гвинея-Бисау, Экономика, Москва
Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом

Путин: товарооборот между РФ и Африканским континентом прибавил 10% в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Африканским континентом в 2024 году прибавил десять процентов, заявил Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил десять процентов", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Глава государства подчеркнул, что отношения между Москвой и Бисау развиваются успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия. По его словам, многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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РоссияВладимир ПутинУмаро Сиссоко ЭмбалоГвинея-БисауЭкономикаМосква
 
 
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