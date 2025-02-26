https://ria.ru/20250226/putin-2001753799.html

Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом

Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом - РИА Новости, 26.02.2025

Путин сообщил о росте товарооборота с Африканским континентом

Товарооборот между Россией и Африканским континентом в 2024 году прибавил десять процентов, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:15:00+03:00

2025-02-26T16:15:00+03:00

2025-02-26T16:58:00+03:00

россия

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

гвинея-бисау

экономика

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Африканским континентом в 2024 году прибавил десять процентов, заявил Владимир Путин."В прошлом году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил десять процентов", — сказал он.Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.Глава государства подчеркнул, что отношения между Москвой и Бисау развиваются успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия. По его словам, многие компании России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

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россия

гвинея-бисау

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россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, гвинея-бисау, экономика, москва