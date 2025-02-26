https://ria.ru/20250226/putin-2001752966.html

Отношения России и Гвинеи-Бисау развиваются успешно, заявил Путин

Отношения России и Гвинеи-Бисау развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2025

Отношения России и Гвинеи-Бисау развиваются успешно, заявил Путин

Отношения РФ и Гвинеи-Бисау развиваются успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:13:00+03:00

2025-02-26T16:13:00+03:00

2025-02-26T16:44:00+03:00

россия

гвинея-бисау

политика

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Гвинеи-Бисау развиваются успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия, заявил президент России Владимир Путин.Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом."В этом году исполняется, по-моему, 50 лет, даже больше, чем 50 лет, уже 52 года, по-моему, установления дипломатических отношений между нашими странами. И все эти годы они развивались успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия", - сказал Путин в ходе российско-бисайских переговоров.

https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

россия

гвинея-бисау

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россия, гвинея-бисау, политика, владимир путин, умаро сиссоко эмбало