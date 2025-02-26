Москалькова предложила расширить программу "Время героев"
Москалькова предложила расширить круг специальностей в программе "Время героев"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих руководителей, но и других специалистов.
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"Я хотела бы предложить расширить программу, которая помогает нашим бойцам, вернувшимся с СВО, встроиться в социум, в открытое пространство. Прекрасная программа "Время героев", но она настроена только на тех, кто будет и станет руководителем. Но хотелось бы, чтобы она охватывала и тех, кто другие специальности хотел бы получить через эту программу", - сказала она на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу".
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.