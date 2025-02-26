https://ria.ru/20250226/programma-2001784925.html

Москалькова предложила расширить программу "Время героев"

Москалькова предложила расширить программу "Время героев" - РИА Новости, 26.02.2025

Москалькова предложила расширить программу "Время героев"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:57:00+03:00

2025-02-26T17:57:00+03:00

2025-02-26T17:57:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

лдпр

программа "время героев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих руководителей, но и других специалистов. "Я хотела бы предложить расширить программу, которая помогает нашим бойцам, вернувшимся с СВО, встроиться в социум, в открытое пространство. Прекрасная программа "Время героев", но она настроена только на тех, кто будет и станет руководителем. Но хотелось бы, чтобы она охватывала и тех, кто другие специальности хотел бы получить через эту программу", - сказала она на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250225/uchastnik-2001429159.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин, лдпр, программа "время героев"