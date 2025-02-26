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Москалькова предложила расширить программу "Время героев" - РИА Новости, 26.02.2025
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17:57 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/programma-2001784925.html
Москалькова предложила расширить программу "Время героев"
Москалькова предложила расширить программу "Время героев" - РИА Новости, 26.02.2025
Москалькова предложила расширить программу "Время героев"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:57:00+03:00
2025-02-26T17:57:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
лдпр
программа "время героев"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих руководителей, но и других специалистов. "Я хотела бы предложить расширить программу, которая помогает нашим бойцам, вернувшимся с СВО, встроиться в социум, в открытое пространство. Прекрасная программа "Время героев", но она настроена только на тех, кто будет и станет руководителем. Но хотелось бы, чтобы она охватывала и тех, кто другие специальности хотел бы получить через эту программу", - сказала она на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу". Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин, лдпр, программа "время героев"
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, ЛДПР, Программа "Время героев"
Москалькова предложила расширить программу "Время героев"

Москалькова предложила расширить круг специальностей в программе "Время героев"

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что программу "Время героев" следует расширить, чтобы в ней готовили не только будущих руководителей, но и других специалистов.
«
"Я хотела бы предложить расширить программу, которая помогает нашим бойцам, вернувшимся с СВО, встроиться в социум, в открытое пространство. Прекрасная программа "Время героев", но она настроена только на тех, кто будет и станет руководителем. Но хотелось бы, чтобы она охватывала и тех, кто другие специальности хотел бы получить через эту программу", - сказала она на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу".
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Денис Диденко - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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25 февраля, 10:21
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинЛДПРПрограмма "Время героев"
 
 
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