https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html

Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ имени Невельского

Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ имени Невельского - РИА Новости, 26.02.2025

Приморский суд отменил приговор экс-ректору МГУ имени Невельского

Приморский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергея Огая и его... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:49:00+03:00

2025-02-26T05:49:00+03:00

2025-02-26T05:49:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, которые были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в более чем 340 миллионов рублей, сообщает суд. Фрунзенский районный суд Владивостока в июне 2023 года признал экс-ректора и его сына, занимавшего в университете должность начальника учебно-методического управления, виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве тренажёрного центра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. Бывшему ректору назначено 3 года условно, его сыну – 2,5 года лишения свободы условно. С осужденных взыскано в пользу университета 340,8 миллиона рублей. Генпрокуратура сообщала, что в 2017-2018 годы Огай вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции, обеспечив двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. "По результатам апелляционного пересмотра суд постановил приговор отменить, уголовное дело возвратить Генеральному прокурору РФ в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Огаю С.А. и Огаю А.С. – отменить", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, владивосток, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф