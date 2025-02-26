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Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 26.02.2025
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03:03 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/primore-2001613466.html
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 26.02.2025
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году
Дмитрий Махненко предстанет перед судом по обвинению в убийстве в 2003 году у здания администрации приморского Уссурийска предпринимателя Андрея Смолдырева,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:03:00+03:00
2025-02-26T03:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дмитрий Махненко предстанет перед судом по обвинению в убийстве в 2003 году у здания администрации приморского Уссурийска предпринимателя Андрея Смолдырева, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края. Ранее СУСК РФ по Приморью сообщало, что, по версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка, первый угрожал потерпевшему убийством. Махненко согласился на предложение Айрапетяна убить оппонента и получил от него пистолет с глушителем. В октябре 2003 года при пособничестве Дмитрия Гагарина Махненко дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил из пистолета не менее семи раз в область головы и тела. Потерпевший скончался. Пособник помог обвиняемому уехать с места преступления и избавился от оружия. В следственном управлении РИА Новости уточняли, что убийство произошло прямо у здания администрации Уссурийска. В 2013 году Айрапетян и Гагарин были задержаны и осуждены. Махненко скрывался все эти годы, но 1 апреля 2024 года его задержали в Хабаровске. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Махненко. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, жилье, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Жилье, Уссурийск, Россия, Приморский край
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году

Приморца осудят по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году в Уссурийске

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Дмитрий Махненко предстанет перед судом по обвинению в убийстве в 2003 году у здания администрации приморского Уссурийска предпринимателя Андрея Смолдырева, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.
Ранее СУСК РФ по Приморью сообщало, что, по версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка, первый угрожал потерпевшему убийством. Махненко согласился на предложение Айрапетяна убить оппонента и получил от него пистолет с глушителем. В октябре 2003 года при пособничестве Дмитрия Гагарина Махненко дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил из пистолета не менее семи раз в область головы и тела. Потерпевший скончался. Пособник помог обвиняемому уехать с места преступления и избавился от оружия. В следственном управлении РИА Новости уточняли, что убийство произошло прямо у здания администрации Уссурийска.
В 2013 году Айрапетян и Гагарин были задержаны и осуждены. Махненко скрывался все эти годы, но 1 апреля 2024 года его задержали в Хабаровске.
"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Махненко. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
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