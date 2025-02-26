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Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink - РИА Новости, 26.02.2025
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:57:00+03:00
2025-02-26T05:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский. "Мы заказываем пять тысяч (комплектов - ред.) Starlink. Они уже частично оплачены и будут отправлены на Украину", - сказал Галковский. Он уточнил, что подчеркнул, что Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы". По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тысяч комплектов Starlink. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink
Министр Галковский: Польша отправит на Украину 5 тысяч комплектов Starlink