Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 26.02.2025 (обновлено: 10:33 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/polovina-2001654648.html
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос
Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:28:00+03:00
2025-02-26T10:33:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Четверть - 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение - смертную казнь полностью отменить. В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% - безусловно важно, а для 11% - скорее не важно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос

ВЦИОМ: 49 процентов россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСИН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Четверть - 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение - смертную казнь полностью отменить.
В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% - безусловно важно, а для 11% - скорее не важно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Приговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный Аарон Брайан Ганчес - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP
5 января, 11:02
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала