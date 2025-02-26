https://ria.ru/20250226/polovina-2001654648.html

Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос

Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025

Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос

Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:28:00+03:00

2025-02-26T10:28:00+03:00

2025-02-26T10:33:00+03:00

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Четверть - 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение - смертную казнь полностью отменить. В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% - безусловно важно, а для 11% - скорее не важно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом