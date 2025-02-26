https://ria.ru/20250226/polovina-2001654648.html
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос
Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:28:00+03:00
2025-02-26T10:28:00+03:00
2025-02-26T10:33:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти половина (49%) россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Четверть - 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение - смертную казнь полностью отменить. В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% - безусловно важно, а для 11% - скорее не важно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Почти половина россиян хотят разрешения смертной казни, показал опрос
ВЦИОМ: 49 процентов россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить