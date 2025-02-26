https://ria.ru/20250226/poddelka-2001680040.html

В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции

В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции - РИА Новости, 26.02.2025

В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции

У 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию, сообщают "Известия". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:55:00+03:00

2025-02-26T11:55:00+03:00

2025-02-26T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.У 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию, сообщают "Известия"."Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно", — говорится в материале.Как указали в публикации, поддельную продукцию обнаружили у следующих производителей: АО "ТМК "Тверца", ООО "Молпром", АО "Фурмановский гормолзавод", ООО "Вознесенское", ООО "Балтком Юни", ООО "Масжирпром", ООО "Лав Продукт", ООО "Курский сыродельный завод", ООО "Восход", ООО "Горизонт", ООО "Сливочная страна", ООО "Молсбыт", ООО "Милково" и ООО "Мосальский молочный завод".Товары этих предприятий продавались в магазинах "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О'КЕЙ", "Верный", "Семишагофф", подчеркнули в статье.Отмечается, что Генпрокуратура уже отправила запрос на проверку поддельных продуктов, а в Общественном совете при Роспотребнадзоре потребовали убрать их с продажи.Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

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