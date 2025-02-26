Рейтинг@Mail.ru
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 26.02.2025 (обновлено: 18:17 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/poddelka-2001680040.html
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции - РИА Новости, 26.02.2025
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции
У 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию, сообщают "Известия". РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:55:00+03:00
2025-02-26T18:17:00+03:00
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663132_0:186:2927:1832_1920x0_80_0_0_dfac9d09692d833fc557ab1c82dd6a3f.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.У 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию, сообщают "Известия"."Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно", — говорится в материале.Как указали в публикации, поддельную продукцию обнаружили у следующих производителей: АО "ТМК "Тверца", ООО "Молпром", АО "Фурмановский гормолзавод", ООО "Вознесенское", ООО "Балтком Юни", ООО "Масжирпром", ООО "Лав Продукт", ООО "Курский сыродельный завод", ООО "Восход", ООО "Горизонт", ООО "Сливочная страна", ООО "Молсбыт", ООО "Милково" и ООО "Мосальский молочный завод".Товары этих предприятий продавались в магазинах "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О'КЕЙ", "Верный", "Семишагофф", подчеркнули в статье.Отмечается, что Генпрокуратура уже отправила запрос на проверку поддельных продуктов, а в Общественном совете при Роспотребнадзоре потребовали убрать их с продажи.Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_da23591c679e3129ff269c59f822ea03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, происшествия
Россия, Общество, Происшествия
В России раскрыли массовое производство поддельной молочной продукции

Известия: у 14 производителей молочной продукции обнаружили поддельный товар

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдел молочной продукции
Отдел молочной продукции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Отдел молочной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.У 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию, сообщают "Известия".
«
"Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно", — говорится в материале.
Как указали в публикации, поддельную продукцию обнаружили у следующих производителей: АО "ТМК "Тверца", ООО "Молпром", АО "Фурмановский гормолзавод", ООО "Вознесенское", ООО "Балтком Юни", ООО "Масжирпром", ООО "Лав Продукт", ООО "Курский сыродельный завод", ООО "Восход", ООО "Горизонт", ООО "Сливочная страна", ООО "Молсбыт", ООО "Милково" и ООО "Мосальский молочный завод".
Товары этих предприятий продавались в магазинах "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О'КЕЙ", "Верный", "Семишагофф", подчеркнули в статье.
Отмечается, что Генпрокуратура уже отправила запрос на проверку поддельных продуктов, а в Общественном совете при Роспотребнадзоре потребовали убрать их с продажи.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
3 февраля, 11:26
 
РоссияОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала