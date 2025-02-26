https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html

Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину

Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину - РИА Новости, 26.02.2025

Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Россией и Украиной, так как на родине его могут снова мобилизовать. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:49:00+03:00

2025-02-26T08:49:00+03:00

2025-02-26T08:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Россией и Украиной, так как на родине его могут снова мобилизовать. Чумак проходил службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне украинских вооруженных сил, был взят в плен российскими военными в приграничном районе Курской области. "Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз. Пацаны говорят, что вылавливают и даже тех, кто был в плену. И такое бывает. Вылавливают всех. Так оно и есть, с этим ничего не поделаешь", - сказал Чумак. По его словам, в российском плену к нему относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться. "Тут как бы с этим всё хорошо. Покурить тоже, кстати, дают", - добавил Чумак.

https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, курская область, вооруженные силы украины