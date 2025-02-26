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Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html
Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину
Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину - РИА Новости, 26.02.2025
Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Россией и Украиной, так как на родине его могут снова мобилизовать. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:49:00+03:00
2025-02-26T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Россией и Украиной, так как на родине его могут снова мобилизовать. Чумак проходил службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне украинских вооруженных сил, был взят в плен российскими военными в приграничном районе Курской области. "Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз. Пацаны говорят, что вылавливают и даже тех, кто был в плену. И такое бывает. Вылавливают всех. Так оно и есть, с этим ничего не поделаешь", - сказал Чумак. По его словам, в российском плену к нему относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться. "Тут как бы с этим всё хорошо. Покурить тоже, кстати, дают", - добавил Чумак.
https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, почему боится возвращаться на родину

Пленный Чумак заявил, что боится обмена из-за вероятности быть мобилизованным

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Россией и Украиной, так как на родине его могут снова мобилизовать.
Чумак проходил службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне украинских вооруженных сил, был взят в плен российскими военными в приграничном районе Курской области.
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"Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз. Пацаны говорят, что вылавливают и даже тех, кто был в плену. И такое бывает. Вылавливают всех. Так оно и есть, с этим ничего не поделаешь", - сказал Чумак.
По его словам, в российском плену к нему относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться. "Тут как бы с этим всё хорошо. Покурить тоже, кстати, дают", - добавил Чумак.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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