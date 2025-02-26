https://ria.ru/20250226/pivo-2001613937.html

Россияне чаще всего покупали пиво в начале года, показало исследование

Россияне чаще всего покупали пиво в начале года, показало исследование - РИА Новости, 26.02.2025

Россияне чаще всего покупали пиво в начале года, показало исследование

Большая часть алкогольного спроса россиян в начале года пришлась на пиво и пивные напитки: пенное составило 58% продаж, тогда как на остальные виды спиртного... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:11:00+03:00

2025-02-26T03:11:00+03:00

2025-02-26T03:11:00+03:00

пиво

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большая часть алкогольного спроса россиян в начале года пришлась на пиво и пивные напитки: пенное составило 58% продаж, тогда как на остальные виды спиртного пришлись оставшиеся 42%, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. Аналитики изучили спрос россиян в магазинах несетевой розницы (торговых точках у дома) в январе-феврале этого и прошлого года. "Объем продаж алкоголя в несетевой рознице в январе-феврале 2025 года вырос на 5% относительно аналогичного периода 2024 года. Примечательно, что более половины продаж (58%) приходится на пиво и пивные напитки, оставшиеся 42% - суммарно на более крепкий алкоголь. При этом спрос на эти напитки вырос на 12% относительно января-февраля 2024 года", - говорится в исследовании. Также аналитики зафиксировали значительный рост количества продаж виски (12%), водки (11%), шампанского и игристых вин (8%). А вот спрос на самбуку, текилу, вермут и ликер, напротив, снизился. Так, самбуку стали покупать меньше на 19%, текилу - на 16%, вермут - на 11%, ликер - на 4%. Средний чек покупки тары пива (в том числе разливного) вырос на 8% и составляет 156 рублей за бутылку. Медианная цена покупки водки составила 358 рублей, что на 14% выше показателей 2024 года. Вино и шампанское подорожали на 12% и 11% - до 756 рублей и 404 рублей за бутылку соответственно. Пивные напитки и саке, напротив, снизились в цене. Средняя цена на пивные напитки составляет 162 рубля, что на 6% меньше, чем 2024 году, а саке - 378 рублей за тару, минус 4%.

https://ria.ru/20240929/vodka-1975310673.html

https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пиво