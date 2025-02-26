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В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
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18:37 26.02.2025 (обновлено: 18:38 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/peskov-2001794753.html
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау
Взаимодействие России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах, сообщил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:37:00+03:00
2025-02-26T18:38:00+03:00
россия
гвинея-бисау
дмитрий песков
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом. "Наше взаимодействие не ограничивается только редкоземельными металлами, но у нас есть компании, наши российские компании, которые заинтересованы в этих проектах", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250123/putin-1995182053.html
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россия, гвинея-бисау, дмитрий песков, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Россия, Гвинея-Бисау, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау

Песков: сотрудничество России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкими металлами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом.
«
"Наше взаимодействие не ограничивается только редкоземельными металлами, но у нас есть компании, наши российские компании, которые заинтересованы в этих проектах", - сказал Песков.
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РоссияГвинея-БисауДмитрий ПесковВладимир ПутинУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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