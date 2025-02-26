https://ria.ru/20250226/peskov-2001794753.html

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 26.02.2025

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Гвинеи-Бисау

Взаимодействие России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах, сообщил... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:37:00+03:00

2025-02-26T18:37:00+03:00

2025-02-26T18:38:00+03:00

россия

гвинея-бисау

дмитрий песков

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взаимодействие России и Гвинеи-Бисау не ограничивается редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом. "Наше взаимодействие не ограничивается только редкоземельными металлами, но у нас есть компании, наши российские компании, которые заинтересованы в этих проектах", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250123/putin-1995182053.html

россия

гвинея-бисау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гвинея-бисау, дмитрий песков, владимир путин, умаро сиссоко эмбало