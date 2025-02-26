https://ria.ru/20250226/peskov-2001686464.html
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.02.2025
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:22:00+03:00
2025-02-26T12:22:00+03:00
2025-02-26T12:22:00+03:00
в мире
россия
украина
китай
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html
россия
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Песков: РФ не обсуждала возможное привлечение миротворцев из КНР на Украине