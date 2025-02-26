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Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.02.2025
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12:22 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/peskov-2001686464.html
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.02.2025
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:22:00+03:00
2025-02-26T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html
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в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину

Песков: РФ не обсуждала возможное привлечение миротворцев из КНР на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
Вчера, 00:35
 
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