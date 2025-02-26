Песков высказался о возможном визите Зеленского в США
Песков: официальных заявлений насчет визита Зеленского в США пока не было
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальных заявлений насчет визита Владимира Зеленского в США и планах подписания соглашения по редкоземельным металлам пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет. Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было. А что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что по этому очень трудно ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли информация о том, что Украина якобы достигла соглашения с США по сделке по редкоземельным металлам и оно может быть подписано в пятницу в ходе визита Зеленского в Вашингтон.
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Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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