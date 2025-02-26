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Песков высказался о возможном визите Зеленского в США - РИА Новости, 26.02.2025
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12:19 26.02.2025 (обновлено: 12:29 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/peskov-2001685868.html
Песков высказался о возможном визите Зеленского в США
Песков высказался о возможном визите Зеленского в США - РИА Новости, 26.02.2025
Песков высказался о возможном визите Зеленского в США
Официальных заявлений насчет визита Владимира Зеленского в США и планах подписания соглашения по редкоземельным металлам пока не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:29:00+03:00
сша
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальных заявлений насчет визита Владимира Зеленского в США и планах подписания соглашения по редкоземельным металлам пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет. Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было. А что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что по этому очень трудно ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли информация о том, что Украина якобы достигла соглашения с США по сделке по редкоземельным металлам и оно может быть подписано в пятницу в ходе визита Зеленского в Вашингтон.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html
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сша
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украина
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сша, дмитрий песков, в мире, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
США, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Песков высказался о возможном визите Зеленского в США

Песков: официальных заявлений насчет визита Зеленского в США пока не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальных заявлений насчет визита Владимира Зеленского в США и планах подписания соглашения по редкоземельным металлам пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет. Мы только слышали, что действительно вроде бы Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим. Пока официальных заявлений на этот счет не было. А что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так много этого всего и так мало всего соответствует действительности, что по этому очень трудно ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли информация о том, что Украина якобы достигла соглашения с США по сделке по редкоземельным металлам и оно может быть подписано в пятницу в ходе визита Зеленского в Вашингтон.
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Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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