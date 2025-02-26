https://ria.ru/20250226/peskov-2001685689.html
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Песков
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2025
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Песков
Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:19:00+03:00
2025-02-26T12:27:00+03:00
сша
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно сохраняем заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в самых различных областях", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html
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сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Песков
Песков: РФ заинтересована в проектах экономического сотрудничества с США