https://ria.ru/20250226/peregovory-2001749482.html

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который приехал в Россию с государственным визитом, прибыл в Кремль, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:01:00+03:00

2025-02-26T16:01:00+03:00

2025-02-26T16:55:00+03:00

гвинея-бисау

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который приехал в Россию с государственным визитом, прибыл в Кремль, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин и лидер республики в рамках встречи в Кремле в среду проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед.Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.В Георгиевском зале, где проходила торжественная церемония встречи, были установлены флаги России и Гвинеи-Бисау. Гостя встретил глава российского государства Владимир Путин. Лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии встречи присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау.Прозвучали гимны обеих стран.После Путин и Умару Сисоку Эмбало проследовали на переговоры.

https://ria.ru/20250226/peskov-2001686358.html

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гвинея-бисау, политика, россия, владимир путин