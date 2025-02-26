https://ria.ru/20250226/peregovory-2001749482.html
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль - РИА Новости, 26.02.2025
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который приехал в Россию с государственным визитом, прибыл в Кремль, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:01:00+03:00
2025-02-26T16:01:00+03:00
2025-02-26T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который приехал в Россию с государственным визитом, прибыл в Кремль, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин и лидер республики в рамках встречи в Кремле в среду проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед.Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.В Георгиевском зале, где проходила торжественная церемония встречи, были установлены флаги России и Гвинеи-Бисау. Гостя встретил глава российского государства Владимир Путин. Лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии встречи присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау.Прозвучали гимны обеих стран.После Путин и Умару Сисоку Эмбало проследовали на переговоры.
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гвинея-бисау, политика, россия, владимир путин
Гвинея-Бисау, Политика, Россия, Владимир Путин
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Кремль
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который приехал в Россию с государственным визитом, прибыл в Кремль, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и лидер республики в рамках встречи в Кремле в среду проведут переговоры в узком и широком составах, а также рабочий обед.
Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау
общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
В Георгиевском зале, где проходила торжественная церемония встречи, были установлены флаги России и Гвинеи-Бисау. Гостя встретил глава российского государства Владимир Путин. Лидеры пожали друг другу руки и тепло обнялись. На церемонии встречи присутствовали делегации России и Гвинеи-Бисау.
Прозвучали гимны обеих стран.
После Путин и Умару Сисоку Эмбало проследовали на переговоры.