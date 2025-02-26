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Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным - РИА Новости, 26.02.2025
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23:30 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/parlament-2001831547.html
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным - РИА Новости, 26.02.2025
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным
Народная Скупщина Республики Сербской Боснии и Герцеговины (парламент РС БиГ) признала недействительными решения суда БиГ после обвинительного приговора суда в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:30:00+03:00
2025-02-26T23:30:00+03:00
в мире
сараево
республика сербская
сербия
милорад додик
александр вучич
стюарт пич
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БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Народная Скупщина Республики Сербской Боснии и Герцеговины (парламент РС БиГ) признала недействительными решения суда БиГ после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику и постановила возбудить уголовные дела в отношении участвовавших в процессе против Додика прокуроров и судей. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ. "Народная Скупщина РС считает недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA)", - заявила пресс-служба Скупщины по итогам заседания вечером в среду. Скупщина также официально потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика. "Правительству РС БиГ будет поручено подготовить и направить на утверждение в Скупщину РС законов о запрете деятельности… на территории Республики Сербской Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного Агентства по расследованиям и защите (SIPA)", - говорится в сообщении заксобрания. Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальный представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем и заявил, что Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), "какое бы решение республика ни приняла". Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
https://ria.ru/20250226/serbiya-2001829361.html
https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html
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в мире, сараево, республика сербская, сербия, милорад додик, александр вучич, стюарт пич, оон, босния и герцеговина
В мире, Сараево, Республика Сербская, Сербия, Милорад Додик, Александр Вучич, Стюарт Пич, ООН, Босния и Герцеговина
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным

Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево по Додику недействительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГород Сараево
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 26 фев - РИА Новости. Народная Скупщина Республики Сербской Боснии и Герцеговины (парламент РС БиГ) признала недействительными решения суда БиГ после обвинительного приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику и постановила возбудить уголовные дела в отношении участвовавших в процессе против Додика прокуроров и судей.
Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ.
"Народная Скупщина РС считает недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA)", - заявила пресс-служба Скупщины по итогам заседания вечером в среду.
Скупщина также официально потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич
Вчера, 22:58
"Правительству РС БиГ будет поручено подготовить и направить на утверждение в Скупщину РС законов о запрете деятельности… на территории Республики Сербской Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного Агентства по расследованиям и защите (SIPA)", - говорится в сообщении заксобрания.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду прибыл в Баня-Луку после заседания совета национальной безопасности Сербии и телефонного разговора со специальный представителем премьера Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем и заявил, что Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), "какое бы решение республика ни приняла".
Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм
Вчера, 20:07
 
В миреСараевоРеспублика СербскаяСербияМилорад ДодикАлександр ВучичСтюарт ПичООНБосния и Герцеговина
 
 
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