https://ria.ru/20250226/panama-2001618360.html

Нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться, заявил посол России

Нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться, заявил посол России - РИА Новости, 26.02.2025

Нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться, заявил посол России

Заявления администрации США о возвращении контроля над Панамским каналом являются неприкрытым шантажом - нейтралитет этой межокеанской артерии должен... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:29:00+03:00

2025-02-26T04:29:00+03:00

2025-02-26T04:29:00+03:00

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ПАНАМА, 26 фев - РИА Новости. Заявления администрации США о возвращении контроля над Панамским каналом являются неприкрытым шантажом - нейтралитет этой межокеанской артерии должен неукоснительно соблюдаться, и Россия приложит все дипломатические усилия на международных площадках, чтобы сохранить этот статус, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов. "Панамцы имеют дело с неприкрытым шантажом. Суверенитет Панамы над каналом защищен международным правом, соглашением, к которому присоединилась Россия и другие важные мировые игроки. Нейтралитет этой межокеанской артерии должен неукоснительно соблюдаться. Это залог нормального развития международной морской торговли. Безопасность неделима для всех, об этом мы не устаем напоминать нашим партнерам и оппонентам. Схожих позиций придерживается и руководство Панамы", - заявил Гаврилов, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на контроль над каналом. По словам дипломата, сложно сказать, как выдержит натиск американцев панамское руководство, учитывая, что это небольшая страна, имеющая традиционные тесные отношения с США. Однако Россия в этом вопросе уже четко высказала свою позицию: Панамский канал должен функционировать так, как он функционирует, и управляться национальным органом. "Все государства, пользующиеся его услугами, должны быть равны, как это прописано в договоре. Мы делаем все возможное, чтобы такой статус-кво сохранился. Дальнейшее развитие событий предсказать довольно трудно. Возможно, американцы добьются от панамцев каких-то уступок", - добавил Гаврилов. Что касается возможной реакции РФ на нарушение договора о нейтралитете канала, подписантом которого является Россия, по словам посла, она будет добиваться его соблюдения правовыми способами. "Посылать на защиту канала наш Северный флот мы, конечно, не будем. Но на международных площадках продолжим добиваться соблюдения действующего договора с опорой на суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, другие базовые принципы международного права (...) Если такой подход будет противоречить, допустим, действиям панамцев, и они пойдут перед США на попятную, это еще не значит, что мы как участники соглашения должны будем с этим согласиться", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20250219/kanal-2000203473.html

https://ria.ru/20250219/panama-2000202600.html

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россия, сша, панама, константин гаврилов, дональд трамп