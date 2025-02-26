https://ria.ru/20250226/opros-2001830156.html
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации - РИА Новости, 26.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации
Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает украинское издание NV... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:02:00+03:00
2025-02-26T23:02:00+03:00
2025-02-26T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis. "Респондентам задали вопрос, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5% опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. 8,6% украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Согласно исследованию, 79,9% украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. Еще 16,2% респондентов отметили, что мобилизация необходима, при этом, как следует из ответов участников опроса, ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995213717.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации
Socis: подавляющее большинство украинцев против снижения возраста мобилизации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis.
"Респондентам задали вопрос, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5% опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. 8,6% украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Согласно исследованию, 79,9% украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. Еще 16,2% респондентов отметили, что мобилизация необходима, при этом, как следует из ответов участников опроса, ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации.
Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ
территориях.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине
был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.