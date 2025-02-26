https://ria.ru/20250226/opros-2001830156.html

Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации

Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации - РИА Новости, 26.02.2025

Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации

Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает украинское издание NV... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:02:00+03:00

2025-02-26T23:02:00+03:00

2025-02-26T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis. "Респондентам задали вопрос, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5% опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. 8,6% украинцев считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Согласно исследованию, 79,9% украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. Еще 16,2% респондентов отметили, что мобилизация необходима, при этом, как следует из ответов участников опроса, ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995213717.html

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в мире, украина, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины