https://ria.ru/20250226/oppozitsija-2001756260.html

Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID

Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID - РИА Новости, 26.02.2025

Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID

Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T16:42:00+03:00

в мире

молдавия

сша

илон маск

марина таубер

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента государственной эффективности США (DOGE) и предпринимателю Илону Маску с просьбой провести расследование и сообщить, кто именно получал средства от американского Агентства по международному развитию (USAID) в республике. "Я направила обращение к главе Департамента эффективности американского правительства Илону Маску с просьбой провести отдельное расследование и предоставить список всех организаций и частных лиц, которые получали деньги USAID в Молдавии", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она сообщил, что обеспокоена фактами о десятках миллионов долларов, "которые годами закачивались в Молдавию". "Эти финансы помогали правящему режиму уничтожать свободу слова, преследовать оппозицию и превращать систему правосудия в карманную карательную машину. Я уверена, что пока мы обнаружили лишь верхушку этого айсберга — истинные масштабы этой грязной игры поразят и новую администрацию Белого дома, и весь молдавский народ", - заявила депутат. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.

https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, илон маск, марина таубер, дональд трамп, агентство по международному развитию сша