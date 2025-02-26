Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID
Оппозиционный блок Молдавии попросил Илона Маска расследовать доходы от USAID
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента государственной эффективности США (DOGE) и предпринимателю Илону Маску с просьбой провести расследование и сообщить, кто именно получал средства от американского Агентства по международному развитию (USAID) в республике.
"Я направила обращение к главе Департамента эффективности американского правительства Илону Маску с просьбой провести отдельное расследование и предоставить список всех организаций и частных лиц, которые получали деньги USAID в Молдавии", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она сообщил, что обеспокоена фактами о десятках миллионов долларов, "которые годами закачивались в Молдавию".
"Эти финансы помогали правящему режиму уничтожать свободу слова, преследовать оппозицию и превращать систему правосудия в карманную карательную машину. Я уверена, что пока мы обнаружили лишь верхушку этого айсберга — истинные масштабы этой грязной игры поразят и новую администрацию Белого дома, и весь молдавский народ", - заявила депутат.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.