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Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID - РИА Новости, 26.02.2025
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16:24 26.02.2025 (обновлено: 16:42 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/oppozitsija-2001756260.html
Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID
Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID - РИА Новости, 26.02.2025
Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID
Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:24:00+03:00
2025-02-26T16:42:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента государственной эффективности США (DOGE) и предпринимателю Илону Маску с просьбой провести расследование и сообщить, кто именно получал средства от американского Агентства по международному развитию (USAID) в республике. "Я направила обращение к главе Департамента эффективности американского правительства Илону Маску с просьбой провести отдельное расследование и предоставить список всех организаций и частных лиц, которые получали деньги USAID в Молдавии", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она сообщил, что обеспокоена фактами о десятках миллионов долларов, "которые годами закачивались в Молдавию". "Эти финансы помогали правящему режиму уничтожать свободу слова, преследовать оппозицию и превращать систему правосудия в карманную карательную машину. Я уверена, что пока мы обнаружили лишь верхушку этого айсберга — истинные масштабы этой грязной игры поразят и новую администрацию Белого дома, и весь молдавский народ", - заявила депутат. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.
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в мире, молдавия, сша, илон маск, марина таубер, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, США, Илон Маск, Марина Таубер, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Молдавская оппозиция попросила Маска расследовать доходы от USAID

Оппозиционный блок Молдавии попросил Илона Маска расследовать доходы от USAID

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока "Победа", депутат парламента Марина Таубер сообщила, что направила запрос главе департамента государственной эффективности США (DOGE) и предпринимателю Илону Маску с просьбой провести расследование и сообщить, кто именно получал средства от американского Агентства по международному развитию (USAID) в республике.
"Я направила обращение к главе Департамента эффективности американского правительства Илону Маску с просьбой провести отдельное расследование и предоставить список всех организаций и частных лиц, которые получали деньги USAID в Молдавии", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она сообщил, что обеспокоена фактами о десятках миллионов долларов, "которые годами закачивались в Молдавию".
"Эти финансы помогали правящему режиму уничтожать свободу слова, преследовать оппозицию и превращать систему правосудия в карманную карательную машину. Я уверена, что пока мы обнаружили лишь верхушку этого айсберга — истинные масштабы этой грязной игры поразят и новую администрацию Белого дома, и весь молдавский народ", - заявила депутат.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. При этом часть финансирования поступала в том числе и в Молдавию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID
3 февраля, 13:28
 
В миреМолдавияСШАИлон МаскМарина ТауберДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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