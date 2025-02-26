https://ria.ru/20250226/nimayer-2001631194.html

Нимайер рассказал, что потребуется Мерцу для выхода ФРГ из кризиса

Нимайер рассказал, что потребуется Мерцу для выхода ФРГ из кризиса - РИА Новости, 26.02.2025

Нимайер рассказал, что потребуется Мерцу для выхода ФРГ из кризиса

Вывод Германии из рецессии будет главной задачей для вероятного следующего канцлера и лидера победившего на выборах в бундестаг блока... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:58:00+03:00

2025-02-26T07:58:00+03:00

2025-02-26T07:58:00+03:00

германия

китай

фридрих мерц

хдс/хсс

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вывод Германии из рецессии будет главной задачей для вероятного следующего канцлера и лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, и для этого потребуются российские энергоресурсы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Главная проблема для Германии - рецессия. Уже три года у нас ужасный экономический спад, который нужно остановить. Выход из экономического кризиса - главный вызов, стоящий перед Мерцем. И для этого ему нужны российские энергоресурсы, международное сотрудничество. По-другому никак не сделать", - сказал политик в разговоре с агентством. Он также полагает, что Германии при Мерце нужно будет взаимодействовать и с Китаем, чтобы положить конец рецессии. "Мерцу нужно быть очень изобретательным, потому что наш экономический кризис глубокий. Это главная проблема для немцев, а не миграция или что-то еще", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250224/merts-2001322502.html

германия

китай

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германия, китай, фридрих мерц, хдс/хсс