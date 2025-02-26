В Нидерландах призвали нормализовать отношения с Россией
Нидерландский депутат Деккер призвал улучшить отношения с РФ и поддержать Трампа
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Депутат нидерландского парламента от правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер призвал власти королевства нормализовать отношения с Россией и поддержать американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
"Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - сказал Деккер, выступая в парламенте.
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Он отметил, что это поможет положить конец бессмысленному кровопролитию на Украине, а также способствует усилению экономики Нидерландов.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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