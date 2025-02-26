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В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"
В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель" - РИА Новости, 26.02.2025
В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"
В Смоленской области открыт набор участников федеральной программы "Земский учитель" на 2025 год; педагоги, приехавшие работать в региональные школы, смогут... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:10:00+03:00
2025-02-26T11:10:00+03:00
2025-02-26T11:10:00+03:00
смоленская область
василий анохин
учителя
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Смоленской области открыт набор участников федеральной программы "Земский учитель" на 2025 год; педагоги, приехавшие работать в региональные школы, смогут получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Создавать такие условия, чтобы в наши социальные учреждения — больницы и школы — приходили работать люди. Считаю это приоритетом в своей работе и ставлю в приоритет команде. Для учителей в регионе хорошим подспорьем станет единовременная выплата в 1 миллион рублей. Ее могут получить педагоги, которые приедут работать в школы небольших городов", - написал Анохин. Кроме того, решаются вопросы обеспечения приезжающих специалистов жильем. "Нужна и другая поддержка: работаем с целевиками, решаем вопросы с жильем. Ранее рассказывал о планах строительства многоквартирных домов в 12 районах области в этом году. Это работа комплексная, поэтому и главам ставлю задачу максимально помогать приезжающим людям", - отметил губернатор. В Смоленской области заявки на участие в программе "Земский учитель" принимаются до 15 апреля включительно. Приемом и обработкой документов занимается Смоленский областной институт развития образования.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, учителя
Смоленская область, Василий Анохин, учителя
В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"
Губернатор Анохин открыл набор участников программы "Земский учитель"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Смоленской области открыт набор участников федеральной программы "Земский учитель" на 2025 год; педагоги, приехавшие работать в региональные школы, смогут получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Создавать такие условия, чтобы в наши социальные учреждения — больницы и школы — приходили работать люди. Считаю это приоритетом в своей работе и ставлю в приоритет команде. Для учителей в регионе хорошим подспорьем станет единовременная выплата в 1 миллион рублей. Ее могут получить педагоги, которые приедут работать в школы небольших городов", - написал Анохин
.
Кроме того, решаются вопросы обеспечения приезжающих специалистов жильем.
"Нужна и другая поддержка: работаем с целевиками, решаем вопросы с жильем. Ранее рассказывал о планах строительства многоквартирных домов в 12 районах области в этом году. Это работа комплексная, поэтому и главам ставлю задачу максимально помогать приезжающим людям", - отметил губернатор.
В Смоленской области заявки на участие в программе "Земский учитель" принимаются до 15 апреля включительно. Приемом и обработкой документов занимается Смоленский областной институт развития образования.