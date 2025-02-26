https://ria.ru/20250226/nabor-2001662888.html

В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"

В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель" - РИА Новости, 26.02.2025

В Смоленской области открыт набор в программу "Земский учитель"

В Смоленской области открыт набор участников федеральной программы "Земский учитель" на 2025 год; педагоги, приехавшие работать в региональные школы, смогут... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:10:00+03:00

2025-02-26T11:10:00+03:00

2025-02-26T11:10:00+03:00

смоленская область

василий анохин

учителя

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Смоленской области открыт набор участников федеральной программы "Земский учитель" на 2025 год; педагоги, приехавшие работать в региональные школы, смогут получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Создавать такие условия, чтобы в наши социальные учреждения — больницы и школы — приходили работать люди. Считаю это приоритетом в своей работе и ставлю в приоритет команде. Для учителей в регионе хорошим подспорьем станет единовременная выплата в 1 миллион рублей. Ее могут получить педагоги, которые приедут работать в школы небольших городов", - написал Анохин. Кроме того, решаются вопросы обеспечения приезжающих специалистов жильем. "Нужна и другая поддержка: работаем с целевиками, решаем вопросы с жильем. Ранее рассказывал о планах строительства многоквартирных домов в 12 районах области в этом году. Это работа комплексная, поэтому и главам ставлю задачу максимально помогать приезжающим людям", - отметил губернатор. В Смоленской области заявки на участие в программе "Земский учитель" принимаются до 15 апреля включительно. Приемом и обработкой документов занимается Смоленский областной институт развития образования.

https://ria.ru/20241204/vrachi-1987394691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, учителя