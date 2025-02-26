https://ria.ru/20250226/musja-2001639877.html

Ветеринар рассказал о самочувствии кошки Муси, спасенной в Крыму

Ветеринар рассказал о самочувствии кошки Муси, спасенной в Крыму - РИА Новости, 26.02.2025

Ветеринар рассказал о самочувствии кошки Муси, спасенной в Крыму

Кошка Муся, спасенная после того, как ее сбросили со смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму, провела ночь в клинике и чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:11:00+03:00

2025-02-26T09:11:00+03:00

2025-02-26T10:34:00+03:00

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Кошка Муся, спасенная после того, как ее сбросили со смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму, провела ночь в клинике и чувствует себя хорошо, сообщила наблюдающая ее ветеринар в ялтинском чате "Помощь животным"."Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса. В переноске, в которой ее транспортировали с места происшествия, она чувствует себя в безопасности, поэтому она выбрала это место в качестве своего отдыха и спокойного сна" , — сказала специалист. Кошка остается в клинике. Ее судьба сейчас обсуждается, но спасшие ее волонтеры настаивают на том, чтобы она обрела дом.Кошку Мусю 23 февраля один из посетителей "Ласточкиного гнезда" скинул в море с 40-метровой высоты. Кошке удалось выжить, накануне ее нашли волонтеры, осматривавшие с лодки скалы у подножья замка. Спасли Мусю сотрудники ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма. Мужчину, сбросившего кошку со смотровой площадки, задержали в Джанкое. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250225/koshka-2001586786.html

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ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество