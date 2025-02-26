https://ria.ru/20250226/moskva-2001649591.html

В Москве разработали инновационный пластик для российского электромобиля

В Москве разработали инновационный пластик для российского электромобиля - РИА Новости, 26.02.2025

В Москве разработали инновационный пластик для российского электромобиля

Столичный разработчик создал инновационные полимерные пластики на основе полипропилена для первого российского серийного электромобиля, материалы будут... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:07:00+03:00

2025-02-26T10:07:00+03:00

2025-02-26T10:07:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

екатерина смирнова

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичный разработчик создал инновационные полимерные пластики на основе полипропилена для первого российского серийного электромобиля, материалы будут производиться из отечественного сырья, сообщил сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Созданный в городе комфортный инвестклимат и пул развитых инструментов поддержки позволяют столичным предприятиям не только расширять мощности и увеличивать объемы производства, но и выводить на рынок новые продукты, а также активно заниматься разработкой высокотехнологичных материалов. Сегодня они находят применение в различных отраслях, включая автомобильную промышленность. Так, столичная компания создала для первого серийного отечественного электромобиля инновационные полимерные материалы, которые обладают необходимыми потребительскими качествами для успешной эксплуатации транспортного средства. Их применение позволило воплотить идеи автоконструкторов в интерьере и экстерьере электромобиля", – привели в ДИПП слова Гарбузова. Московское НПП "Полипластик" сможет обеспечить бесперебойный выпуск пластиков - использование российского сырья снижает зависимость от импорта и гарантирует стабильность производственного процесса.Полимерные материалы, разработанные для деталей бамперной группы электромобиля "Атом", были отдельно изучены на радиопроницаемость. "При выборе полимерных материалов для экстерьера электромобиля важным условием было корректное взаимодействие окрашенных пластиковых деталей бамперной группы с усовершенствованной системой помощи водителю ADAS, которая используется в "Атоме". Результаты испытаний радиопроницаемого компаунда подтвердили возможность корректной настройки данной системы", – пояснила руководитель направления Автопром компании "Полипластик" Екатерина Смирнова.В ДИПП добавили, что в конструкции электромобиля применяются полимерные крылья из высокотехнологичного материала также столичного производства.

https://ria.ru/20250223/liksutov-2001028365.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, екатерина смирнова