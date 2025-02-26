https://ria.ru/20250226/moskva-2001613593.html

В Москве отменили приговор машинисту, устроившему аварию в метро

В Москве отменили приговор машинисту, устроившему аварию в метро - РИА Новости, 26.02.2025

В Москве отменили приговор машинисту, устроившему аварию в метро

Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции "Печатники", сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:06:00+03:00

2025-02-26T03:06:00+03:00

2025-02-26T06:15:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции "Печатники", сообщили РИА Новости в суде.Инцидент произошел в октябре 2023 года. Согласно материалам дела, сотрудник перегонял пустой поезд, отключил автоматическую систему регулирования скорости, не отреагировал на предупреждение системы и не осуществил экстренное торможение. В итоге наката поезда он сам сломал ногу, а несколько пассажиров второго поезда получили легкие травмы.Ему вменили часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта) и суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, суд признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило в более чем 616 миллионов рублей, а для обеспечения иска арестовал две его квартиры.Машинист обжаловал приговор в Мосгорсуде. Он не оспаривал, что совершил ошибку, но посчитал завышенной сумму ущерба.И суд согласился с его доводами. Выяснилось, что при оценке ущерба эксперты исходили из рыночной стоимости участвовавших в столкновении составов, а не из стоимости их ремонта. При этом, если при аварии не было ни тяжкого вреда здоровью людей, ни крупного ущерба, то ответственность по данной статье УК не наступает. В итоге суд отменил приговор и вернул дело прокурору. Если в итоге выяснится, что стоимость ремонта не превышает миллиона рублей, то дело будет прекращено. Если превышает — снова вернется в суд, но уже с корректной суммой ущерба.

https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html

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происшествия, россия, московский городской суд, москва