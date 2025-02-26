https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001638745.html
Москалькова призвала регламентировать верификацию возраста в интернете
Москалькова призвала регламентировать верификацию возраста в интернете - РИА Новости, 26.02.2025
Москалькова призвала регламентировать верификацию возраста в интернете
Необходимо законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей для защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:58:00+03:00
2025-02-26T08:58:00+03:00
2025-02-26T08:58:00+03:00
общество
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей для защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В целях защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети интернет предоставляется необходимой законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей", - говорится в ежегодном докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2024 год. Москалькова отметила, что сейчас контент с маркировкой "18+" доступен любому пользователю, который поставит "галочку", что он уже достиг совершеннолетнего возраста.
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992882226.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала регламентировать верификацию возраста в интернете
Москалькова призвала регламентировать процесс верификации возраста в интернете