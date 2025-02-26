https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников - РИА Новости, 26.02.2025
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников
Москвичка лишилась более 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников, когда пыталась поменять ключ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:04:00+03:00
2025-02-26T05:04:00+03:00
2025-02-26T05:04:00+03:00
происшествия
технологии
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москвичка лишилась более 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников, когда пыталась поменять ключ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В пятницу, 21 февраля, москвичке позвонил неизвестный, представился сотрудником по замене домофонных ключей и попросил продиктовать код из смс, чтобы создать заявку на замену ключа", - сказал собеседник агентства. Таким образом мошенник получил доступ к аккаунту женщины на Госуслугах. После этого позвонил его сообщник якобы "из Росфинмониторинга" и сообщил, что мошенники украли ее электронную подпись и хотят похитить ее деньги. Далее в игру вступил третий - лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что нужно помочь поймать злоумышленников. "Доверившись мошенникам, женщина в течение двух дней передала курьерам более 2,8 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html
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происшествия, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников
Мошенники украли у москвички 2,8 миллиона рублей на замене ключа от домофона