https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html

Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников

Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников - РИА Новости, 26.02.2025

Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников

Москвичка лишилась более 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников, когда пыталась поменять ключ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:04:00+03:00

2025-02-26T05:04:00+03:00

2025-02-26T05:04:00+03:00

происшествия

технологии

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москвичка лишилась более 2,8 миллиона рублей из-за "домофонных" мошенников, когда пыталась поменять ключ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В пятницу, 21 февраля, москвичке позвонил неизвестный, представился сотрудником по замене домофонных ключей и попросил продиктовать код из смс, чтобы создать заявку на замену ключа", - сказал собеседник агентства. Таким образом мошенник получил доступ к аккаунту женщины на Госуслугах. После этого позвонил его сообщник якобы "из Росфинмониторинга" и сообщил, что мошенники украли ее электронную подпись и хотят похитить ее деньги. Далее в игру вступил третий - лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что нужно помочь поймать злоумышленников. "Доверившись мошенникам, женщина в течение двух дней передала курьерам более 2,8 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html

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происшествия, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)