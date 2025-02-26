https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html
Онлайн-мошенники переключили основной фокус на подростков и студентов
Онлайн-мошенники переключили основной фокус на подростков и студентов - РИА Новости, 26.02.2025
Онлайн-мошенники переключили основной фокус на подростков и студентов
Онлайн-мошенники переключили основной фокус с пожилых людей на подростков и студентов в России: высокая доверчивость и недостаток опыта делают их "легкой... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:14:00+03:00
2025-02-26T04:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Онлайн-мошенники переключили основной фокус с пожилых людей на подростков и студентов в России: высокая доверчивость и недостаток опыта делают их "легкой мишенью", сообщили РИА Новости в компании Т2. "Ранее основным объектом внимания мошенников были пожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии", - сообщили в компании. По данным оператора связи, доля молодых людей младше 20 лет, столкнувшихся с мошенничеством, выросла в четыре раза – с 1% до 4%. Кроме того, доля студентов среди жертв мошенников на 23% выше, чем их доля среди всех абонентов оператора. Там отметили, что среди находящихся в зоне особого риска 8,5% моложе 20 лет, а 5% – несовершеннолетние. Атакуемые пользователи чаще всего интересуются или работают в сфере финансов и инвестиций. Также в топ-3 по этому показателю вошла молодежь, интересующаяся IT и спортом. При этом злоумышленники не редко атакуют россиян, в чьих интересах интернет-коммерция, путешествия и видеоигры. "Это косвенно указывает на то, что мошенников привлекает высокодоходная аудитория с интересами в разных сферах жизни", - добавили там.
https://ria.ru/20250224/vtb-2001200209.html
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россия, технологии
Онлайн-мошенники переключили основной фокус на подростков и студентов
Т2: онлайн-мошенники переключили основной фокус на подростков и студентов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Онлайн-мошенники переключили основной фокус с пожилых людей на подростков и студентов в России: высокая доверчивость и недостаток опыта делают их "легкой мишенью", сообщили РИА Новости в компании Т2.
"Ранее основным объектом внимания мошенников были пожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии", - сообщили в компании.
По данным оператора связи, доля молодых людей младше 20 лет, столкнувшихся с мошенничеством, выросла в четыре раза – с 1% до 4%. Кроме того, доля студентов среди жертв мошенников на 23% выше, чем их доля среди всех абонентов оператора.
Там отметили, что среди находящихся в зоне особого риска 8,5% моложе 20 лет, а 5% – несовершеннолетние.
Атакуемые пользователи чаще всего интересуются или работают в сфере финансов и инвестиций. Также в топ-3 по этому показателю вошла молодежь, интересующаяся IT и спортом. При этом злоумышленники не редко атакуют россиян, в чьих интересах интернет-коммерция, путешествия и видеоигры. "Это косвенно указывает на то, что мошенников привлекает высокодоходная аудитория с интересами в разных сферах жизни", - добавили там.